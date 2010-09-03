Başörtüsü tasarımı kızlarımıza hakaret...

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü sorununu çözeceğim' açıklamasını değerlendiren Başbakan Erdoğan, "CHP başörtüsü ile ilgili tasarımcılara bir çalışma yaptırıyormuş. Bu hem dine hem de kızlarımıza büyük saygısızlık. Bunu Diyanet İşleri'ne sorsaydı keşke" diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu'nun 'genel af' çağrısı ile 'Başörtüsünü ben çözeceğim' çıkışını 'samimiyetsiz' ve 'saygısızlık' olarak değerlendirdi. Miting vermek üzere Ağrı'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Erdoğan, CHP tasarımcılara bir çalışma yaptırıyormuş. Soruyorum aynı şeyi başı açıklar, askılı giyinenler, streç şalvar giyenler için de yaptırıyor mu? Başörtülü kişi inancının gereği olarak bunu takıyorsa mesele bitmiştir. İlla fetva arıyorsanız Diyanet İşleri Başkanlığına gidebilirsiniz" diye konuştu. CHP'yi samimiyetsizlikle suçlayan erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sen kendi istediğin gibi fetva verecek hoca ararsan onu da bulursun. Zaten son günlerde bu tip türedi hocalar da çoğaldı. Burada önemli olan Anayasa ve yasa tasarısıdır. Gerisi hem siyasete, hem kızlarımıza hem de dine saygısızlıktır." Erdoğan'ın uçakta gazetecilerin sorular ve verdiği cevaplar şöyle:



Soru: Kılıçdaroğlu bir süredir 'Başbakan önce benim Öcalan'a af getirip getirmediklerine ilişkin soruma cevap versin' diyor.

Erdoğan: Öyle bir şey söz konusu değil. Ciddi bir yalan. Kara propaganda yapıyorlar. Karakterlerinde var. Eski alışkanlıkları, Komünist mantıkla iftira at iz bıraksın mantığı var. Taktik olarak kara propaganda mantığı devam ettiriyorlar.



Soru: Halk neye oy vereceğini sanki çok iyi bilmiyor...

Erdoğan: Biz sürekli ilan vererek anlatıyoruz, teşkilatlarımız broşür dağıtıp aktırıyor. Bundan önceki CHP Genel Başkanı iki maddeyi çıkarın biz destek verelim dedi. Anayasa Mahkemesine götürdü. Anayasa Mahkemesi de hakkı olmadığı halde esasa girdi ve maddeleri düzeltti. Hatta yeniden yazdı. Eğer CHP'nin yargıya saygısı varsa buna destek verirdi. Bu yargıya saygısızlık değil mi? Dürüst olmayan davranış değil mi? Metni biz sivil toplumla hazırladık. Bize randevu dahi vermediler. O dönemki TBMM Başkanı uyum komisyonu önerdi gelmediler. Bunların derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bunlar darbecilerle hareket ediyorlar. Bakın karşı tarafta kim var, bu tarafta kim var. Bu tarafta bağımsız ülkücüler de var. Bunlar 12 Eylül'ün bedelini ödemiş ülküçüler evet diyor; o bedeli ödemeyenler şimdi hayır diyor. MHP bugün başındakiler isim olarak kendilerini ülkücü olarak görseler de onlar 12 Eylül'de bedel ödememiş ülkücüler.



Soru: Seçimden sonra yeni Anayasa dediniz. Bu Anayasanın hedefinde ne var? Başkanlık, yarı başkanlık var mı? Türban ile ilgili olarak 411 oyda olduğu gibi aynen metni tekrar getirmeyi, bir önerge halinde vermeyi planlıyor musunuz?

Erdoğan: Neyin önerisi? İlla bir öneri getirmek gerekmiyor. O dönem söz vermiş olanlar sözünde durmuş olsalardı sorun kalmayacaktı. Bize söz verenler bugün kabine yollamayanlar gibi o gün de milletvekillerini Genel Merkezlerinden çıkarmadılar. Bunlar demokrasi diyorlar ama tamamı anti demokrat. Vekillerini oy kabinine göndermeyeceksin şimdi de seçmene sandığa gitmeyerek hayır demeye zorluyorsun.



Soru: Türban konusunu ne yapacaksınız? Bahçeli 'Dibini görmediğim kuyuya inmem' diyor.

Erdoğan: CHP tasarımcılara bir çalışma yaptırıyormuş. Soruyorum aynı şeyi başı açıklar, askılı giyinenler, streç şalvar giyenler için de yaptırıyor mu? Başörtülü kişi inancının gereği olarak bunu takıyorsa mesele bitmiştir. İlla fetva arıyorsanız Diyanet İşleri Başkanlığına gidebilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı zaten bu konuda gerekeni açıkladı. Sen kendi istediğin gibi fetva verecek hoca ararsan onu da bulursun. Zaten son günlerde bu tip türedi hocalar da çoğaldı. Burada önemli olan Anayasa ve yasa tasarısıdır. Gerisi hem siyasete, hem kızlarımıza hem de dine saygısızlıktır.

Başbuğ'a madalya verilmesin diye bir çabamız olamaz



Soru: ÖSYM'nin yaptığı KPSS sınavının iptali söz konusu olacak mı?

Erdoğan: Öğretmen atamasında erteleme yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. İptal kararı bunlardan sonra belli olacak. 10 binlerce insanın sınav hakkı var. 30 bin öğretmen kazanmış. 350 şaibeli ile 30 binin kaybı söz konusu. Bir kısmının kopyaladığı, rüşvet olayı ortaya çıkmış. YÖK ile çalışıyorlar. Bittikten sonra kopya sabit ise ona göre karar veririz.



Soru: Emekli olan Genelkurmay Başkanı Başbuğ'a devlet övünç madalyası verilmesinde bir sorun mu var?

Erdoğan: Verilmesin diye bir çabamız yok. 30 Ağustos'a kadar verilir diye bir şey de yok. Hükümetteki arkadaşlar bu dönem halk oylaması dolayısıyla yoğun çalışıyor. Toplanmak için zaman yok. Başbuğ'a yönelik de bir tavrımız yok. Bakanlar Kurulu toplandığında bakılır.



Demokratik hak ayrı bayrak istemek ayrı



Diyarbakır'da yüksek beklenti oluşturuldu. Bunun nedeni ne? Konuşmanızda ne diyeceksiniz



Erdoğan: Yüksek beklenti doğurarak kendi minderlerine çekmeye çalışıyorlar. Hedefi biz belirleriz. Öyle teklifler olur ki yapılabilir tekliflerdir. Üzerinde durulur. Bunların teklif diye getirdiği şeyler demokratik hukuk ve laik devlet ile yakından alakalı değiller. 2005 Ağustos konuşmasında nelerin yapılabileceğini AK Parti göstermiştir. Bir tek OHAL kalksın yeter demişlerdi, AK Parti kaldırdı. Çekiş Gücü yine aynı şekilde bölgeden AK Parti uzaklaştırdı. Yarım saatlik Kürtçe yayın 24 saat yayın haline getirildi. Aynı şekilde 24 saat Arapça yayın da yapılıyor. Doğu Güneydoğu Anadolu, Cumhuriyet tarihinde görmediği yatırımları 7,5 yılda gördü. 24 katrilyon yatırım yapmışız. Bugüne kadar duble yol nedir bilmeyen Güney Doğu ve Doğu Anadolu duble yollara kavuştu. Eğitim konusunda da hak ettiği ideal okul ve sınıf sayısına ulaşıyor. Kız öğrencilerimizin ücretsiz taşınması, okullarda yemek verilmesi süreci de başlıyor. Sağlıklı hiçbir dönem görülmeyen yatırımlar artık yapılıyor. Köydes ile yol su noktasında da çok ciddi yatırımlar yaptık. Bütün bunları ele alınca daha bunun üzerine ne söylenebilir. Daha ne bekliyorsun neyi söyleyeyim.



Cezaevine düşen çocuğu ile gidip bir anne şimdi Kürtçe konuşabiliyor. Ana dilde Kürtçe öğrenebiliyorsun. İstersen git dershane aç. Ama sen kalkıyorsun rengini bu ülkenin Kürt, Arap, Laz, Gürcü, Çerkez gibi tüm unsurlarından alan Türk bayrağının yanına ikinci bayrak teklifi getirirsen kusura bakma orada size dur diyecek bir iktidar bulursun.