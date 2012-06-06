Kız öğrenciler Kuran derslerine isterlerse başörtüsüyle girebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkaran yasanın uygulanmasına ilişkin olarak merak edilen soruları yanıtlamak amacıyla “4+4+4 kitapçığı” hazırladı. Kitapçığa göre, imam hatip dışındaki okullarda da kız öğrenciler Kuran derslerinde başörtüsü takabilecek. Din derslerine imam hatip lisesi öğretmenleri de girebilecek.

Ayşegül Kahvecioğlu'nun Milliyet'te yayımlanan haberine göre, yeni düzenlemeyle ilkokul 4. sınıftan itibaren okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin yanı sıra 1. sınıftan itibaren “ahlak eğitimi”, “değer eğitimi” veya “karakter eğitimi” gibi uygulama temelli derslere yer verilebilecek. Din eğitimi içerikli derslere imam hatip liselerindeki meslek dersi öğretmenleri ile ilahiyat mezunları da girebilecek. Sadece ders sırasında olmak üzere imam hatip okulları dışındaki okullarda da kız öğrenciler Kuran derslerinde başörtüsü takabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in önsözüyle 58 sorunun bulunduğu kitapçıkta yeni sistemle ilgili merak edilen hususların bir araya getirildiği kaydedildi. Kitapçığa göre, 4+4+4 sistemi okullarda şöyle uygulanacak:

61 aylık çocuk okula...

- 2012-2013 öğretim yılında 30 Eylül 2012 itibarıyla 5 yaşını tamamlayacak olan çocuklar, ilkokul 1. sınıf öğrencisi olarak kaydedilecek. Şu anda ilköğretim 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan çocuklar ise aynı ilköğretim okullarında okumaya devam edecek. 30 Eylül 2012 itibarıyla 66. ayını dolduranların kayıt işlemi e-okul sistemi üzerinden merkezi sistemle yapılacaktır. 30 Eylül 2007’den sonra doğan ve gelişim yönünden yeterince hazır olduğu düşünülen 61-66 ay arasındaki çocuklar ise velisinin istemesi halinde ilkokula yönlendirilebilecek.

- 4. sınıfta okuyan öğrenciler ortaokul öğrencisi olacak. Ancak sınıf numaralarında kesinti ve yeniden başlama söz konusu olmayacak.

- İlkokul 4. sınıfı tamamlayan çocuklar ya imam hatip ortaokullarına ya da genel ortaokullara devam edecek. Genel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında okutulacak zorunlu dersler ile seçmeli Kuranıkerim ve Hz. Peygamber’in Hayatı derslerinde herhangi bir fark olmayacak.

- Önümüzdeki öğretim yılı için imam hatip ortaokullarının sadece 5. sınıflarına öğrenci alınacak. Ortaokulların ara sınıflarında okuyan öğrencilerin imam hatip ortaokullarına geçişi mümkün olmayacak.

Ücretli öğretmen formülü

- İlkokul programları kademeli olarak yenilenecek. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için yeni ders kitapları yazılmasını gerektirecek boyutta bir program değişikliği olmayacak. Ancak önümüzdeki öğretim yıllarında ders kitaplarında bazı değişiklikler yapılabilecek.

- İlkokullarda, ilköğretim 2-4. sınıflarında okutulan program, yine okutulmaya devam edecek. Ancak 1. sınıf programlarında yeni yaş durumu dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılacak.

- Okul öncesi öğretmenleri yine okul öncesi öğrencilerine, sınıf öğretmenleri ise ilkokuldaki öğrencilere ders verecek.

- Uygulamanın ilk yılında okula kayıt yaşının erkene çekilmesi nedeniyle birinci sınıflar düzeyinde doğacak öğretmen ihtiyacı, sistemde bulunan ücretli öğretmenlerle karşılanacak.

Genel liseler kaldırılacak

- Bu yıl 8. sınıfta okuyan ve Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) giren öğrenciler, sınav sonucuna göre öğrenci alan okullar ile düz liselere, imam hatip liselerine veya mesleki ve teknik liselerden birine kayıt yaptıracak.

- SBS sistemi birkaç yıl daha mevcut haliyle devam edecek. Ancak uzun dönemde bu sınavlar eleme, sıralama ve yerleştirme amaçlı değil, programlardaki kazanımların ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlı yapılacak.

- Genel liselerin anadolu liselerine dönüştürülmesi çalışmaları önümüzdeki öğretim yılı sonunda tamamlanacak. Genel liseler tamamen kaldırılacak. Bu liseler ya anadolu lisesi ya da mesleki ve teknik liseye dönüştürülecek.

Sınav sistemi sil baştan

- Liselerden üniversiteye geçişte uygulanan sınav sistemi birkaç yıl içinde değiştirilecek. Şimdiki gibi öğrenci seçme, sıralama ve elemeye dayalı merkezi sınav sistemi ortadan kaldırılarak, eğitim sisteminin kalitesini ölçen değerlendirme sınavları yapılacak.

- Mesleki ve teknik eğitimde, türlerin tamamı kaldırılacak ve programlar güncellenerek artırılacak. - Ortaokullarda mesleki eğitim verilmeyecek. Kitapçıkta bu konuda çok yoğun bir şekilde “kara propaganda” yapıldığı öne sürülerek, “Eğer bundan amaç, imam hatip ortaokulları ise evet bu değişikliklerle sadece imam hatip ortaokulları kurulmuştur” denildi.

- Azınlık okullarında Kuranıkerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı dersleri okutulmayacak.

- İlkokul 4. sınıftan itibaren okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nin yanı sıra, “gelişim özellikleri dikkate alınarak” 1. sınıftan itibaren ahlak eğitimi, değer eğitimi veya karakter eğitimi gibi uygulama temelli derslere yer verilebilecek.

- Din eğitimi içerikli dersler için öncelikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerinden ve imam hatip liselerindeki meslek dersi öğretmenlerinden yararlanılacak. İhtiyaç giderilemezse ilahiyat mezunu ve pedagojik formasyonu olan kişilerden yararlanılacak.

- Sadece ders sırasında olmak üzere imam hatip okullarında kız öğrenciler isterlerse Kuranıkerim dersine “başörtülü” olarak girebilecek. İmam hatip okulları dışındaki okullarda da yine aynı şekilde o derse mahsus olmak üzere başörtülü ders yapılabilecek.

‘12 yıl’ açıklaması

- Karma eğitim şimdi olduğu gibi devam edecek, eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılmaya devam edecek. Bu sistem nedeniyle kız çocuklarının erken evliliğinin yeniden gündeme geleceği ve artacağı yönünde çok tartışma yapıldığının belirtildiği kitapçıkta, “12 yıllık zorunlu eğitim sürecini bitirmeyen hiçbir öğrencimizin eğitim sistemi dışına çıkıp, erken yaşta evlenmeleri mümkün değildir” denildi.

- Ortaokul 1. sınıflarda haftalık ders çizelgelerinde özel veya resmi okul ayrımı olmayacak. Ancak tüm okullarda haftalık ders çizelgesinde temel derslerle birlikte yabancı dil ders saatlerinde esneklik sağlanabilecek. Seçimlik derslerle yabancı dil saatleri artırılabilecek.

Galatasaray bilmecesi

- Yabancı okullar ortaokul açamayacak. Özel Türk okulları ise bağımsız ortaokul açabilecek. Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve fen liselerinin ortaokulları ise açılmayacak.

15 okul imam hatip ortaokuluna dönüştürüldü

28 Şubat sonrası kapatılan ve 2012-2013 öğretim yılında yeniden açılacak olan imam hatip ortaokullarının sayısı iller bazında belli olmaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilköğretim okullarını yeni sisteme göre ayırdı. 15 ilköğretim okulu imam hatip ortaokuluna dönüştürülürken, Çankaya ve Kızılcahamam Rehberlik Araştırma merkezlerine ait ek binaların da imam hatip ortaokulu olarak hizmete açılmasıyla birlikte, Ankara’da 17 yeni imam hatip okulu kurulmuş oldu. Mevcut imam hatip liselerinin bünyesine eklenen yeni ortaokullarla birlikte, eylül ayında başlayacak yeni öğretim yılında Ankara’da toplam 31 okulda imam hatip yetiştirilecek. Ankara’da bu yıla kadar 8 yıllık eğitim veren 451 ilköğretim okulu, “ilkokul” olarak belirlendi. 216 ilköğretim okulunun ise ikili sistemde “ilkokul ve ortaokul” olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı. 220 ilköğretim okulu ve 2 lise de ortaokul olarak planlandı. Yeni sistemle birlikte başkentte 17’si yeni toplam 31 tane imam hatip okulu hizmet verecek.