Başörtüsü nedeniyle sınava alınmayan öğrenciye 'özür sınavı'

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Aksoy, başörtüsü nedeniyle bir öğrencinin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin, ''Sınavdan çıkarılan öğrenci Şeyma Adede ile bu olay nedeniyle sınavı terk eden 4 öğrenciye özür sınavı hakkı verildi. Öğretim üyesi hakkında da disiplin soruşturması açılması kararlaştırıldı'' dedi.

Aksoy, yaptığı açıklamada, öğrenci Şeyma Adede'nin başörtüsü nedeniyle sınava almadığı iddia edilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülser Öztunalı Kayır ile görüşerek, olayı bir de kendisinden dinlediğini söyledi.

Aksoy, Kayır'a, davranışının yanlış olduğunu ve hakkında disiplin soruşturması açılacağını ifade ettiğini belirtti.

Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu'nun olayla ilgili toplandığını vurgulayan Aksoy, ''Sınavdan çıkarılan öğrenci Şeyma Adede ile bu olay nedeniyle sınavı terk eden 4 öğrenciye özür sınavı hakkı verildi. Öğretim üyesi hakkında da disiplin soruşturması açılması kararlaştırıldı'' diye konuştu.

Aksoy, özür sınavının Gülser Öztunalı Kayır tarafından değil, fakülte yönetim kurulunca belirlenecek 3 kişilik komisyon tarafından yapılacağını belirtti.

Aksoy, böylece hakkında disiplin soruşturması açılan Prof. Dr. Kayır'ın konunun dışında tutulacağına değinerek, öğrencilerin de sınavlarına bu şekilde daha rahat girebileceklerini ifade etti.

Sınavın, 3 kişilik komisyonun belirlenmesinin ardından yapılacağını belirten Aksoy, ''Öğrencileri mağdur etmemek için sınavı kısa süre içinde gerçekleştireceğiz'' dedi.

Aksoy, öğretim üyesi hakkında açılan disiplin soruşturmasının sonucuna ilişkin raporun dekanlık tarafından değerlendirileceğini kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Şeyma Adede'nin, Prof. Dr. Gülser Öztunalı Kayır tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle cuma günü yapılan, ''Toplum Bilimi'' dersinin son sınavına alınmadığı iddia edilmişti.