Başörtülü yolcuya ayrımcılık: Sana kola yok, silah olarak kullanırsın!

Amerikan havayolu şirketi United Airlines’ta seyahat eden Müslüman bir kadın yolcunun ‘kutu kola’ isteği bunu ‘silah olarak kullanabileceği’ gerekçesiyle reddedildi. Kadının yanındaki erkek yolcuya ise ‘kutu bira’ servisi yapıldı.

Batılı ülkelerde Müslümanlara karşı ayrımcı uygulamalara bir yenisi daha yaşandı. Amerikan havayolu şirketi United Airlines’ın Chicago’dan başkent Washington’a cuma günü yaptığı uçuş sırasında Müslüman bir kadına, “silah olarak kullanabileceği” gerekçesiyle “kutu kola” verilmedi.

ABD’nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi’nde vaiz olarak görev yapan Amerikan vatandaşı Tahera Ahmad (31), olayı Facebook adresinden paylaştığı mesajla anlattı. Hindistan’da doğan ve ABD’de yetişen Tahera’nın anlatımına göre olay şöyle gelişti.

Ahmad, hostesten bir diyet kola istedi, hostes ise kapağı açılmış bir kutu getirdi. Bunun üzerine Tahera Ahmad, hijyenik sebeplerden dolayı açılmamış kutu kola istedi.

Hostesin sözleri

Hostes ise “Üzgünüm size açılmamış bir kutu veremem. O yüzden size diyet kola yok” dedi. Bu diyaloğun ardından aynı hostes, Tahera Ahmad’in yanında oturan erkek yolcuya kapağı açılmamış bir kutu bira getirdi. Bunun üzerine Ahmad, kendisine neden kapağı açık kola getirdiğini sordu. Hostes ise “Yolculara açılmamış kutu verme yetkimiz yok çünkü bunu uçakta silah olarak kullanabilirler” diye karşılık verdi.

Tahera Ahmad ise az önce hostesin getirdiği açılmamış bira kutusunu göstererek, kendisine ayrımcılık yapıldığını söyledi. Bunun üzerine hostes, bira kutusunu alıp açtı ve “Bunu da açayım da silah olarak kullanma” dedi.

‘Konuyu araştırıyoruz’

Tahera Ahmad diğer yolculara durumu anlatırken, diğer sırada oturan bir adam Müslüman kadına doğru “Seni Müslüman, çeneni kapaman gerek” diye bağırdı. Tahera, yaşadığı durum karşısında şoka uğrarken, diğer yolcu sözlerini, “Evet bunu silah olarak kullanabilirsin. O yüzden kes sesini” diye sürdürdü.

Tahera olay nedeniyle ağladığını ve uçakta kendisini savunan kimse çıkmamasından hayal kırıklığı duyduğunu da ifade etti. United Airlines sözcüsü Charles Hobart, yazılı açıklama yaparak konuyu araştırdıklarını ve Ahmad’a ulaşarak olayı açıklığa kavuşturacaklarını söyledi.

Chicago’daki uçuşları ortakları Shuttle America şirketi ile birlikte düzenlediklerini aktaran sözcü, yolcularına karşı ayrımcılık yapmadıklarını savundu. Tahera Ahmad ise olay sonrası hostesin ve pilotun kendisinden özür dilediğini söyledi. Olayın duyulmasıyla beraber Twitter’da ‘unitedfortahera’ (Tahera için birleştik) hashtag’iyle United Airlines şirketine karşı boykot kampanyası başlatıldı.

ABD Başkanı Obama iftara davet etmişti

Amerikalı Müslüman kadın, amacının United Airlines’ın peşine düşmek olmadığını ancak bu olayın ayrımcılık ve ırkçılık gibi konuların hâlâ çözülemediğini gösterdiğini ifade etti. Ahmad, geçtiğimiz yıl dinlerarası meselelerle ilgili yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ABD Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray’a davet edilmişti. Tahera Ahmad, daha önce de ramazan ayında Obama’nın verdiği bir iftar yemeğine katılmıştı. Genç kadın, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda da dini topluluklarla ilgili çalışmalarda bulunmuştu.