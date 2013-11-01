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Politika

Başörtülü vekil sayısı 5'e çıktı

AKP'li Canan Candemir Çelik de Meclis'e başörtüsüyle geleceğini açıkladı

01 Kasım 2013 23:47

 

AKP Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik de bundan sonra başörtüsü takacağını açıkladı. Çelik’in başörtüsü ile katıldığı ilk resmi program ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da yer aldığı cami açılışı oldu. Çelik CNN TÜRK’e yaptığı değerlendirmede, “Böyle bir kararım oldu. Bundan sonra böyle devam edeceğim” dedi. 
AKP’den Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Bayazıt Kaçar, Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey hac dönüşü başlarını kapatma kararı almıştı. Başörtülü dört milletvekili önceki gün Meclis Genel Kurulu’na da başörtülü olarak katılmıştı. Çelik ile birlikte 46 kadın milletvekili olan AKP’nin başörtülü vekil sayısı beşe çıkmış oldu. (Radikal)

 

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