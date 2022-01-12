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Başörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti; Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Kazancı kararı

Mehmet Metiner, Prof. Dr. Kazancı'yı hedef aldığı yazısında, "YÖK Başkanlığı gereğini yapmıyorsa yazıklar olsun!" demişti

12 Ocak 2022 08:30

Ankara Üniversitesi, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" dediği belirtilen Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı'nın derslerini iptal etti. 

Yapılan açıklamada, "Üniversitemizin hiçbir birimine öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıysa duyururuz" denildi.

Mehmet Metiner köşesinde yazmıştı

Ankara Üniversitesi’nde bir ders sırasında gerçekleşen olay hakkında bir yazı kaleme alan AKP'li Mehmet Metiner yazısında, akademisyenin de ismini paylaşarak “Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden birinde profesör titri taşıyan bir öğretim üyesi derslerinden birinde evladı yaşındaki kız öğrencisine dönerek son derece buyurgan, sorgulayıcı ve alaycı bir dille, 'Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?' diye sorup açıklama istiyor. Nedir bu şimdi? Nasıl tanımlamalı bu zihniyeti? Bir öğretim üyesi kendi ideolojisini zerk ederken kendinden farklı düşünen öğrencilerini tahkir ve tezyif hakkını nereden buluyor?” demişti.

Metiner, “Üniversiteler ideoloji yuvaları değildir. Hele hele öğrencilerinin giyim kuşamı üzerinden ayrımcılık ve nefret kusan ideolojik militanların imtiyaz alanları hiç değildir. İlgili üniversite gereğini yapmıyorsa sorunludur. YÖK Başkanlığı gereğini yapmıyorsa yazıklar olsun!” ifadelerini kullanmış ve YÖK’ü görevini yapmaya çağırmıştı.

Profesör Dr. Metin Kazancı’dan “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki laikçilik adına “Ortaçağ zihniyeti”ni hortlatmak isteyen bir hoca” olarak bahseden Metiner, sonraki yazısında ise yetkinin YÖK Başkanı’nda değil, Rektörlerde olduğu düzeltmesini yapmıştı.
Metin KazancıAnkara Üniversitesibaşörtüöğrenci
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