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Başörtülü öğrenciye ödülü 'geçmiş' engelledi

Domaniç Kaymakamı Mehmet Boztepe, yarışmadan sonra İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şeyma Bilge ve babası Turgut Bilge ile görüştüğünü söyledi

22 Mayıs 2012 02:01

 

19 Mayıs'ta düzenlenen koşu yarışmasında 3. olan başörtülü öğrencinin ödülünün arkadaşına verilmesi olayında, İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün savunması: Geçmişte yaşadıklarımızın verdiği çekingenlikle oldu...
 
Domaniç ilçesinde, 19 Mayıs'ta düzenlenen okullararası kros yarışmasında dereceye giren başörtülü İmam Hatip Lisesi öğrencisinin ödülünün arkadaşına verilmesi basına yansımıştı.
 
Ödülü kazanan öğrenci yerine arkadaşına veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Ali Kardeş konuştu.
 
Kardeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda yaşanan sıkıntılardan dolayı başörtülü öğrenciye ödülünü vermekten çekindiklerini söyledi.
 
 
İmam Hatip Lisesi Müdürü'nün ödül töreni öncesi kendisine, ''Başörtüsünden dolayı sıkıntı olur mu?'' diye sorduğunu dile getiren Kardeş, şunları kaydetti:
 
''Bu soru üzerine, geçmiş dönemlerde yaşadıklarımızdan dolayı sıkıntı olabileceğini söyledim. Bu yüzden o törende başka bir öğrenci ödülü aldı. Bunu ailesine anlattık. Ailesi doğal karşıladı. Daha sonra ödülü törenle okulda verildi. Böyle bir şey olmasa daha iyi olurdu. Herkesten çok özür dilerim. 12 yıldan beri buradayım. Geçmişte yaşadıklarımızın verdiği çekingenlikle oldu.''
 
Domaniç Kaymakamı Mehmet Boztepe de, ''Olayı öğrendikten sonra hem öğrenci hem de babasıyla görüştüm. Ödülünü ilk iş günü olan bugün ya makamımda ya da okulunda arkadaşlarının yanında verebileceğimi söyledim. Öğrencimizin isteği doğrultusunda bugün okuluna giderek, sınıfta ödülünü teslim ettim. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Ali Kardeş hakkında disiplin soruşturması başlatıldı'' dedi.
 
Bu arada Şeyma Bilge de 'başörtüsünden dolayı sıkıntı olabilir' diye ödülünü bir arkadaşının aldığını anlatarak, ''Aramızdaki tatsızlık, okuldaki törende çözüldü. Olay basına çok abartılı şekilde yansıdı. Bundan dolayı çok üzüldük'' şeklinde konuştu.

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