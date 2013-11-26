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Politika

Başörtülü bir bakan mı geliyor?

AKP gurubunda belli etmeseler de kadınlar heyecanlı bekleyişte

26 Kasım 2013 18:43

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP’de, Fatma Şahin’in Gaziantep için aday gösterilecek olması  gözleri  kabine revizyonuna çevirdi. En merak edilen kabinenin en başarılı bakanlarından Fatma Şahin’in  yerine gelecek isim.  AKP Gurubunda belli etmeseler de kadınlar heyecanlı bekleyişte.  AKP’de 46 kadın milletvekili var.  Kısıtlamanın bitmesinden sonra Gülay Samancı, Sevde Beyazıt Kaçar, Nurcan Dalbudak,  Gönül Bekin Şahkulubey, Canan Candemir Çelik başörtü takan vekiller. Bu nedenle Şahin’in yerine  bu beş  milletvekilinden  birinin de  gelebileceği  belirtiliyor.  Ancak,  AKP kulisleri tam tersini söylüyor.  Başbakan Tayyip Erdoğan’ın,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bir kadın milletvekili atayarak gelenekleri  bozmayacağı ancak, başörtülü  olmayacağı yönünde  görüşler  de var. 

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