Başörtülü bir bakan mı geliyor?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP’de, Fatma Şahin’in Gaziantep için aday gösterilecek olması gözleri kabine revizyonuna çevirdi. En merak edilen kabinenin en başarılı bakanlarından Fatma Şahin’in yerine gelecek isim. AKP Gurubunda belli etmeseler de kadınlar heyecanlı bekleyişte. AKP’de 46 kadın milletvekili var. Kısıtlamanın bitmesinden sonra Gülay Samancı, Sevde Beyazıt Kaçar, Nurcan Dalbudak, Gönül Bekin Şahkulubey, Canan Candemir Çelik başörtü takan vekiller. Bu nedenle Şahin’in yerine bu beş milletvekilinden birinin de gelebileceği belirtiliyor. Ancak, AKP kulisleri tam tersini söylüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bir kadın milletvekili atayarak gelenekleri bozmayacağı ancak, başörtülü olmayacağı yönünde görüşler de var.