T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başoğlu'nun yeğeni ifade verdi

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu'nun ardından yeğeninin de ifade verdiği ortaya çıktı

08 Eylül 2017 16:11

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında \'hayasızca hareketlerde bulunmak\' suçundan soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu\'nun ardından yeğeninin de ifade verdiği ortaya çıktı.
Dün öğleden sonra avukatı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek bir saat süreyle ifade veren B.B.K.\'nın haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Geçen 31 Ağustos\'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı\'na giderek ifadesine veren Murat Başoğlu\'na Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA BODRUM Cumhuriyet BaşsavcılığıMurat BaşoğluDünBodrumEmniyet MüdürlüğüGeçenAğustos Bodrum Cumhuriyet SavcılığıMurat Başoğlu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24