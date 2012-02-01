-Başoğlu son yolculuğuna uğurlandı ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Onursal Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, Hacı Bayram Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda toprağa verildi. Sağlık-İş kurulduktan sonra yaklaşık 50 yıl başkanlığını yapan ve geçen yıl aday olmayan Başoğlu için, sabah saatlerinde sendikanın Anıttepe'deki genel merkezi önünde tören düzenlendi. Törene katılan çalışma arkadaşları, Mustafa Başoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun önünde dua etti. Sendika Genel Başkanı Hasan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, sağlık işçisinin öksüz kaldığını söyledi. Duygulandığı görülen Öztürk, sağlık işçilerinin Başoğlu'nu unutmayacağını belirtti. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay da Başoğlu'nun büyük hizmetlerde bulunduğunu belirterek, onun mazlumdan ve mağdurdan yana biri olduğunu ve gözünü budaktan esirgemeden söylenmesi gereken her şeyi yeri geldiğinde söylediğini dile getirdi. Daha sonra Hacı Bayram Camisi'ne götürülen Başoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Başoğlu'nun yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, CHP İstanbul Milletvekili ve eski Türk-İş Başkanı Bayram Meral, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bazı sendikacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazdan sonra Başoğlu, Taceddin Dergahında, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrinin yanında toprağa verildi. Bu arada, dergaha gelen vatandaşlara Cevşen dağıtıldı.