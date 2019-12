Başmüzakereci Egemen Bağış oldu

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeni Başmüzakerecisi AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Egemen Bağış oldu.



Bağış ayrıca Devlet Bakanı da yapıldı. Böylece Başmüzakerecilik, Dışişleri Bakanı Ali Babacan’dan alınmış oldu.

Bağış’ın bakan olmasıyla kabinedeki Devlet Bakanlığı sayısı 10’a, toplam bakan sayısı da 25’e çıktı.

AKP içinde bir süredir sıkıntı yaratan “Başmüzakereci’nin kim olacağı” sorunu dün çözüldü. AKP içinde bir süredir Babacan’ın Dışişleri Bakanlığı ve Başmüzakereciliği birlikte yürütmemesi gerektiği yönünde sesler çıkıyordu. Dün bu değişiklik yapılarak Babacan’dan başmüzakerecilik sıfatı alındı.



Gül onayladı



Yeni başmüzakereci olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika konusunda danışmanlığını da yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Egemen Bağış atandı. Bağış ayrıca Devlet Bakanı da yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de Bağış’ın Devlet Bakanlığı’nı onayladığı öğrenildi. Bağış, kararı yurtdışı gezisinde olduğu Fas’ta öğrendi.

Erdoğan’ın uzun süredir dış politika danışmanlığını yapan Bağış son olarak da AKP’de Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’ydı.



AB'nin yolu Siirt'ten geçti



2002 yılında AKP'den parlamentoya giren Egemen Bağış, AKP İstanbul Milletvekili ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Dış İlişkiler Danışmanı. Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Bağış aslen Siirt'li.



1970'de Bingöl'de doğdu. 1985-2002 yılları arasında ABD'de yaşamını sürdürdü. Bu süre içerisinde ABD'deki Türk derneklerinde çeşitli görevler aldı.



1956 yılında kurulan Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun iki kere arka arkaya oy birliğiyle seçilerek iki dönem başkanlığını yürüttü. 1993 yılında ABD City University of New York'a bağlı Baruch College'da işletme - İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans ve 1996 yılında Kamu Yönetimi Yüksek Lisans derecelerini aldı.



New York'taki Turkish Link isimli danışmanlık ve tercüme bürosunun kurucusu ve sahibi. Üst düzey çevirmenlik tecrübesine de sahip. ABD Başkanları William Jefferson Clinton ve George W. Bush, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ABD Dışişleri Bakanlar Madeleine Albright, Collin Powell ve daha pek çok lidere tercüman olarak hizmet verdi. Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışında Yaşayan Türkler Danışma Kurulu üyeliği de yapan Bağış, evli ve iki çocuk babası.