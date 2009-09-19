T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başmüzakereci Bağış, Paris'te Lelouche ile görüştü

19 Eylül 2009 01:11

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı temaslar çerçevesinde bu akşam Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Pierre Lelouche ile görüştü.

İki bakan görüşmeden sonra, akşam çalışma yemeğinde bir kez daha biraraya geldiler.

Görüşmede, Türk-Fransız ilişkileri ve Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü tam üyelik müzakereleri öncelikle gündeme geldi.

Fransa'daki temasları çerçevesinde yarın Türk dernekleri temsilcileriyle görüşecek olan Bağış, Fransa'da süren ''Türkiye Mevsimi'' çerçevesinde düzenlenen ''Ramazan Geceleri'' etkinliğinin kapanışında Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen, Sezen Aksu ve diğer Türk müzisyenlerin katılacağı konseri izleyecek.

Bağış, 20 Eylül Pazar günü Paris'ten ayrılacak

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24