Başmüzakereci Bağış, Paris'te Lelouche ile görüştü

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı temaslar çerçevesinde bu akşam Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Pierre Lelouche ile görüştü.

İki bakan görüşmeden sonra, akşam çalışma yemeğinde bir kez daha biraraya geldiler.

Görüşmede, Türk-Fransız ilişkileri ve Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü tam üyelik müzakereleri öncelikle gündeme geldi.

Fransa'daki temasları çerçevesinde yarın Türk dernekleri temsilcileriyle görüşecek olan Bağış, Fransa'da süren ''Türkiye Mevsimi'' çerçevesinde düzenlenen ''Ramazan Geceleri'' etkinliğinin kapanışında Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen, Sezen Aksu ve diğer Türk müzisyenlerin katılacağı konseri izleyecek.

Bağış, 20 Eylül Pazar günü Paris'ten ayrılacak