

T24 - Çağnur Öztürk

Umutsuz Ev Kadınları dizisi başladı en nihayetinde, ismini orijinali Desparate Housewives’tan birebir çeviri yapmayalım, ne olabilir diye çok düşündü yapım şirketi Medyapım ama sonuç olarak en iyisinin birebir çeviri olduğuna karar verildi. Belki Kanal D’nin de müdahelesiyle.

Öncelikle her şeyi bir kenara bırakayım dizi uyarlamanın uygulanması anlamında başarılı, dizinin castı gerçekten iyi özellikle de Bennu Yıldırmlar ve Songül Öden en iyileri diyebilirim. Ceyda Düvenci vasat, Özge Özder ve Evrim Solmaz’ın personaları uymuyor açıkçası.

Yapım şirketi dizinin haklarını almış, yani çakma eleştirileri yersiz oluyor burada konuşulması gereken nokta neden yine bir yabancı dizi uyarlamasıyla üstelik de ülkemize hiç uymayacak bir hikayeyle karşı karşıyayız. Ancak ev kadınlarımızın dizinin orijinalini izlemediği gerçeğini gözetirsek dizi daha isminden bile çok fazla merak uyandırıyor.

Sonuç olarak aslında günümüzde üretilen birçok şey her şey ev kadınları için; örneğin reklam pastasında büyük payı olan temizlik ürünleri, deterjan, gıda reklamları yapılırken ev kadınlarını nasıl ele geçiririz çok önemlidir, çünkü ev kadınlarıdır satın alma kararını veren ve aslında evin reisi…

Yani bir dizinin adında da kendi meslekleri ev kadınları üstelik de umutsuz sözcüğü geçince izlememe ihtimalleri yok. Ben dizinin orijinalini izlediğim için hiçbir heyecanı kalmıyor çünkü senaryo birebir aynı ilerliyor ve her şeyin nasıl gelişeceği kimin başına ne geleceği belli. En önemli öğe merak öğesi yoksa izlemenin de bir anlamı yok, rejisi de orijinaliyle birebir.

Eğer senaryoya bizim toplumumuza dair nüanslar eklenmezse yeni biten Gossip Girl uyarlaması Küçük Sırlar gibi kısa ömürlü olur.

Bizim toplumumuzdaki ev kadınlarımızın umutsuzluğuna dair ne var dizide sizce? Pek bir şey yok açıkçası,

Başlıca umutsuzluk kaynaklarımız? …kadına şiddet mesela en büyük umutsuzluk kaynağımız ve sonrasında kadınların kendi ekonomik güçlerini kazanamadıkları için buna boyun eğerek çocuklarıyla evi terk edememeleri ve hayatları boyunca buna maruz kalmak zorunda olmaları, dahası mı? Doğu’da olup bitenler, töre cinayetleri, çocuk yaşta evlilikler…

Anneler ile Kızları bu sezon en beğendiğim dizilerden oldu, çünkü gerçekten de orada kadının umutsuzluğunu ve hayatla mücadelesini görüyoruz…



Daha hafifine geçeyim?! geçim sıkıntısı…bizim ev kadınlarımızın öyle kocaman geniş evleri mutfakları yoktur, şımarık değildirler; çocuklarım için nereden nasıl arttırabilirim, en ucuz ne alsam da pişirsem diye düşünürler……….

Bu sezon benim umudumun dizi sektörümüz adına bittiği sezon oldu, tecavüz üzerinden prim yapılmaya devam edilmesi, en güzel aşk filmlerimizden Selvi Boylum Al Yazmalım’ın dizi olması, en güzel en nadide komedi filmlerimizden Hababam Sınıfı’nın da dizi olacak olmasından sonra…

Sözün özü artık Umutsuzum Umutsuzsun Umutsuz Umutsuzuz Umutsuzsunuz Umutsuzlar.





