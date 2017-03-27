Başlamadan yasaklanan Akbank grevi için yayın yasağı!

Bakanlar Kurulu’nun kararı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla daha başlamadan yasaklanan Akbank grevine, bir de haber yasağı geldi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği “Akbank’ın servet ve şöhretinin korunması”, “milli güvenlik”, “kamu düzeni”, “toprak bütünlüğünün korunması” gibi gerekçelerle Akbank grevine ilişkin yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haberin yapılması yasakladı.

Evrensel'in haberine göre, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin haber yasağı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bugün gazetelere gönderilen yazıyla duyuruldu.

Mahkeme kararında, Akbank AŞ’nin, bankada örgütlü Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası’nın (BANKSİS) grev kararına ilişkin 2 Mart 2017 tarihinde Sabah gazetesine verdiği ilanın ardından aynı başvuru yaptığı belirtildi.

Kararda başvurunun İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “ilanın içerdiğinde grev kararı sürecinin devam ettiği, ilgili bankanın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve itibarını olumsuz olarak etkilendiğine dair her hangi bir delil ve emare bulunmadığından” gerekçesiyle 17 Mart tarihli kararıyla reddedildiği hatırlatıldı.

Kararda Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Başsavcılığa gönderdiği 22 Mart tarihli yazısında “grev sürecinin yatırımcı nezdinde dikkate alındığı ve BANKSİS tarafından yapılan ve yapılabilecek kamuoyu açıklamalarının bankanın mali durumunu etkileyebilecek önemli bir olay olarak görüldüğü, söz konusu ilanın müşteriler nezdinde etkilerinin olabileceği, Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesinde tehlike suçu unsuru olarak düzenlenen ‘itibarın zedelenmesi’ suçunun maddi unsurunun ortaya çıktığı” iddialarının ileri sürüldüğü belirtildi. BDDK yazısında ayrıca Akbank’ta alınan grev kararının, Bakanlar Kurulu tarafından ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendiği de hatırlatıldı.

Verilen ilanın bankanın itibarını zedelemeye, servet ve şöhretine zarar vermeyi hedef almış asılsız haber niteliğinde olduğu iddiasıyla Akbank AŞ Avukatının yaptığı itirazı kabul eden İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, sendika yöneticileri tarafından Akbank greviyle ilgili basın yoluyla duyuru, ilan gibi usullerle her türlü bildirimi yapmasını durdurdu. 1. Sulh Ceza Hakimliği ayrıca haber yasağı kararı aldı:

“Başkalarının şöhret ve haklarını, toplum sağlığını, milli güvenlik kamu düzeni ve kamu güvenliğini, toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacı ile soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yapın yapılmasının yasaklanması.”