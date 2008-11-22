Başladığı gibi bitti!..



Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Kocaelispor, Antalya Atatürk Stadı'nda golsüz berabre kaldı.



Turkcell Süper Lig'in alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, son sıradaki Kocaelispor'u sahasında ağırladı.



İki takımın da hücum yollarında etkisiz kaldığı mücadelede gol sesi çıkmadı ve Antalya'da puanlar paylaşıldı.



Karşılaşmanın ilk bölümünde Kocaelispor daha etkili olurken, ilk yarının son bölümünde ev sahibi ekip Antalyaspor rakip kalede pozisyon yakaladı, ama bu fırsatı değerlendiremedi ve devre 0-0 sona erdi.



İkinci yarıda da son vuruşlarda bekleneni veremeyen Antalyaspor ve Kocaelispor, eşitliği bozmayı başaramadı ve maç 0-0'lık sonuçla sona erdi. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 6'ya Antalyaspor'da 10'a yükseltti.



ANTALYASPOR: 0 - KOCAELİSPOR: 0

Stat: Antalya Atatürk

Hakemler: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mustafa Emre Eyisoy

Antalyaspor: Ömer Çatkıç, Uğur Kavuk, Şenol, Vahap, Orhan Ak, Ertuğrul, Korhan, Ali Zitouni (Dk. 32 Sedat), Abdullah Çetin, Nwenya, Straka

Kocaelispor: Serdar, Volkan, Semavi, Serhat Akın, Umut, Taner, Tolga, Murat Hacıoğlu, Musa, Muhammet, Ahmet Dursun

Sarı Kart: Dk. 39 Ertuğrul (Antalyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada konuk Kocaelispor atağında, Serhat Akın'ın pasıyla ceza sahasına giren Taner, topa ayağının dışıyla vurdu, ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



15. dakikada Kocaelispor'da Serhat Akın seri çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Sol ayağıyla vurduğu top, kale yan direğinden geri döndü.



17. dakikada Antalyaspor'da Nwenya'nın sağ kanattan ortaladığı topa Korhan vurdu. Top az farkla auta gitti.



32. dakikada Antalyaspor'da sakatlanan Ali Zitouni'nin yerine Sedat girdi.



42. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Korhan'ın ortaladığı topla arka direkte boş pozisyonda buluşan Abdullah, kafayla topu yakın mesafeden auta gönderdi.



İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

