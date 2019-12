Başköşeye huzur koydum

T24- Sibel Can, çocukları Engin Can, Melisa ve Emir ile yaşadığı Beykoz Konakları’ndaki evinin kapılarını açtı...







Sekiz yıllık eşi Sulhi Aksüt ile boşanma davaları süren Sibel Can, üç çocuğuyla yaşadığı evinde dekorasyon dergisi InStyle Home’a röportaj verdi. Konser vermek için gittiği Dubai’den dönen Can, çocuklarını doğa içinde büyütmek için beş yıl önce taşınmaya karar verdiği Beykoz Konakları’ndaki evinde, Serra Akar’ın sorularını yanıtladı. Evini altı ay önce yeniden dekore eden sanatçı, burada yeni bir hayat kurduğunu Sıla’nın “En Doğru Zaman” adlı şarkısının sözleriyle açıkladı: “Artık yeni bir hayat kurdum, baş köşeye de huzur koydum. Yaslandım arkama, dünü kovdum.”







Bu eve hamam şarttı



Can’ın 1.200 m2’lik dört katlı, geniş bahçeli evinde, sekiz oda, altı banyo ve iki misafir tuvaleti var. Birkaç kez dekorasyon değişikliği yapan Can, en son içmimar Necibe ve Birol Darcan çiftinden yardım almış. Her köşesi, içinde yaşayanların tarzına, karakterine ve meraklarına uygun olarak şekillendirilen evin en dikkat çeken yanlarından biri de hamamı. Misafir banyosunu hamama dönüştüren şarkıcı, “Hamam bu evde şarttı. Tenimin pürüzsüz, sıkı ve gergin olmasının sırrını, çocukluğumdan beri var olan bu hamam ritüeline borçluyum. Tabii bir de masaj ve yoga var” diye konuştu. İki kütüphanesi olan Can, dergiye verdiği röportajda ayrıca “Kuantum olumlama üzerine kitaplar okuyorum bu aralar” dedi ve inançlı biri olduğundan, dua etmeden bir gün dahi geçirmediğinden bahsetti.





Albüm, dizi ve filmle geliyor



Şu sıralar yeni çıkaracağı Türk sanat müziği albümünün hazırlıklarıyla uğraşan Sibel Can, şubat ayını stüdyoda geçireceğini söyledi ve ekledi: “Ayrıca önümüzdeki sezon için üzerinde durduğum iki proje var. Bunlardan biri sitcom, diğeri bir dönem filminde oynamak.”