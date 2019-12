-Başkonsoloslukta kriz masası NEW YORK (A.A) - 27.08.2011 - Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Irene kasırgası sırasında yardıma ihtiyaç duyacak Türk vatandaşlarına 24 saat hizmet sunacak bir kriz masası oluşturdu. New York Başkonsolosluğundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Amerika'nın bir bölümünü de etkisi altına alan Irene kasırgasının, şiddetinin artmasının ve haftasonu New York şehri ile civarına ulaşmasının beklendiği anımsatıldı. Kasırgadan etkilenecek bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarının, yerel makamların uyarılarına duyarlı olmaları konusunda uyarıldığı açıklamada şöyle denildi: "İhtiyaç duyulması halinde vatandaşlarımız için Başkonsolosluğumuzca Türkevi'nde bir kriz masası kurulmuştur. Yardıma ihtiyaç duyacak vatandaşlarımızın Türkevi'ne gelmeleri veya 24 saat 1-516-655 52 62 numaralı telefondan Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkün olabilecektir. Öte yandan, bilindiği üzere Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi 1-888-566 76 56 numaralı telefondan 7 gün 24 saat üzerinden hizmet vermektedir." Bu arada, Irene kasırgası nedeniyle ABD'nin 7 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmiş, olağanüstü hal kapsamında New York'ta bugün öğle saatlerinden itibaren toplu taşıma araçlarının çalışmayacağı açıklanmıştı. Kasırganın şiddetlenmesi durumunda kentteki önemli köprü ve alçaktaki Hudson Vadisi'nin kapatılacağını duyurulmuştu. Yetkililer ayrıca, rüzgar hızı saatte 160 kilometreyi bulan Irene kasırgası nedeniyle New York'ta 5 havaalanının, öğlen saatinden itibaren gelen yolcu uçaklarına kapatılacağını bildirdi. Havacılık yetkilileri, kapatma kararının, John F. Kennedy, Newark Liberty, LaGuardia, Stewart ve Teterboro havalanlarında geçerli olacağını, gelen tüm iç ve dış hat yolcu uçaklarına uygulanacağını söylediler.