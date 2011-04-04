-BAŞKONSOLOSLUĞA SİLAHLA GİREN ZANLIYA 9.5 YIL HAPİS İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geçen yıl silahla girmek isterken vurularak yaralı halde yakalanan sanık, 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Volkan Özbudak getirildi. Duruşmada söz alan Özbudak, avukatını azlettiğini belirterek, ''Türkiye Cumhuriyetini ve mahkemenizi tanımıyorum'' dedi. Kararı açıklayan Hakim Zeynel Çoşkun, sanık Özbudak'ın, ''konsolosluk binası içindeki kapıyı tekmeleyerek mala zarar verme'' suçundan 2 yıl, ''birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'' suçundan 4 yıl 6 ay, ''görevi yaptırmamak için görevli memura mukavemet'' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Hakim Coşkun, sanık hakkındaki ''ruhsatsız tabanca taşımak ve silahla tehdit'' suçlarından daha önce başka bir mahkemede dava açıldığından bu yönde ceza tertibine gerek olmadığına, tabancasını ateşlemediği için de ''genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak'' suçundan beraatına hükmetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 Mart 2010 tarihinde, Volkan Özbudak'ın spor bir çanta ile Bakırköy'deki Ukrayna Başkonsolosluğuna girmeye çalıştığı, görevli polis memuru Güven Çadırcı'nın, sanığın çantasını açmasını istediği anlatılmıştı. İddianamede, bomba süsü verilmiş çantayı açmayan sanığın tabancasını çektiği ve içerideki bir görevliyi tehdit ettiği, polis memurunun da silahını çekerek önce havaya, daha sonra da sanığa ateş ederek Özbudak'ın yaralı olarak yakalandığı belirtilmişti. Sanığın, ''silahla tehdit'', ''korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet'', ''görevi yaptırmamak için direnme'', ''kamu malına zarar verme'', ''cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma'' suçlarını işlediği öne sürülen iddianamede, 8 yıldan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. İddianamede, Özbudak'ın işlediği iddia edilen bazı suçların teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedilerek, verilecek cezalarda dörtte birden dörtte üçe kadar indirim yapılması talep edilmişti.