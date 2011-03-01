Başkonsolos, Libya'daki işçileri isyancılardan kurtardı

T24 - Libya'dan tahliye edilerek yurda getirilen Türk vatandaşlarının kaydettikleri video görüntülerde, Türk.diplomatların kaos ortasında canlarını dişlerine takarak nasıl görev yaptıkları da ortaya çıktı. Çatışmaların en şiddetli olduğu anda Türkiye’nin Bingazi Başkonsolusu Ali Davutoğlu'nun eli silahlı isyancıların bırakmak istemediği Türk işçileri alıp güvenli bir yere götürdüğü an fotoğraflandı.

Libya’nın Bingazi ile Sirte kentlerinden uçaklarla tahliye edilerek Muğla’nın Dalaman İlçesi’ne gelen Türk vatandaşlarının getirdikleri video görüntülerinde vahşetin boyutları bir kez daha gözler önüne serildi.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Çatışmaların en şiddetli olduğu anda Türkiye’nin Bingazi Başkonsolusu Ali Davutoğlu eli silahlı isyancıların bırakmak istemediği Türk işçileri alıp güvenli bir yere götürdüğünü bir Türk işçi fotoğraflayıp anlattı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı 56 yaşındaki Başkonsolos Ali Davutaoğlu, "Türk şirket yöneticilerine soğukkanlı ve sağduyulu davrandıkları için teşekkür ediyorum. Şu an durum sakin" dedi.



Türk vatandaşlarının getirdikleri ve cep telefonları ile çektikleri görüntülerde, Sirte ve Bingazi’de yağmalanan Türk şantiyeleri ile başkent Trablus’un kenar mahallelerine kadar ulaşan isyancıların bir devlet dairesini koruyan Kaddafi’nin askerini linç görüntüleri ortaya çıktı. Bir diğer görüntüde ise Trablus’a 40 kilometre kadar yaklaştıkları ileri sürülen isyancılar ile Kaddafi’ye bağlı güçlerin kent önünde beklemesi nedeniyle çatışma olasılığından korkan Türk işçilerin şantiyelerde bavullarını topladığı, ancak mahsur kaldıkları görüldü.



Libya’dan gelen işçilerin büyük bölümü Büyükelçilik ve konsolosluk görevlilerinin kendilerine yardım etmediği, yalnız bırakıldıklarından şikalet ederken, geçen hafta gelen işçilerden Devrim Şimşek’in anlattıkları bambaşka bir tabloya ortaya koydu. Devrim Şimşek, Bingazi Başkonsolosu Ali Davutoğlu’nun işçileri kurtarmak için eşiyle beraber isyancıların arasına girip kendilerini çekip çıkardığını anlattı. Şimşek, olaylar patlak verdiği sırada Bingazi kentini terketmek için harekete geçtiklerinde isyancıların kendilerini havalimanında topladıklarını söyledi. Şimşek, şöyle dedi:



"Ne olacağını bilmiyorduk. Sokaklarda isyancılar Kaddafi’nin adamlarına, onlar da diğerlerine ateş ediyorlardı. Havalimanında eli silahlı adamlar bizi bir yere topladı. Aramızdan bazı yabancıları alıp başka yerlere götürüyorlardı. Kaddafi’nin bazı adamları işçilerin arasına saklanmış. Büyük gerginlik yaşanıyordu. Şantiyeden ayrılmadan önce konsolosluğumuzu arayıp yardım istedik, nerede olduğumuzu anlattık. İki saat sonra kurşunların arasından otomobili ile geçip gelen Bingazi Konsolosumuz Ali Davutoğlu’nu gördük. Yanında eşi de vardı. İsyancılarla görüştü, hayatımız kurtuldu. Bingazi’den ayrılıncaya kadar da bizi yalnız bırakmadı."





'TELEFONLA ULAŞTIK'



Göreve 1 Eylül 2010 tarihinde başlayan Libya’nın Bingazi Başkonsolosu Ali Davutoğlu, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine yaşananları anlattı.



Davutoğlu muhaliflerin yabancı ülkelerin vatandaşlarını havalimanı ve stadyumda toplamaya başlamaları ardından kendisine işçilerden telefon yağmaya başladığını belirtti. Hemen eşi Yeşim Davutoğlu ve şoförüyle havalimanına gittiklerini kaydeden Davutoğlu, şunları söyledi:



"Yolda herkes bir yerlere ateş ediyordu. Hemen herkes silahlıydı. Havalimanını ele geçirmeye çalışan Kaddafi yanlıları ve muhaliflerin arasından geçerek havalimanına girebildik. Bu sırada havalimanı muhaliflerin eline geçmişti. Kısa bir süre sonra Bingazi kenti tamamen muhaliflerin eline geçti. Çatışmaların ortasından geçerek havalimanına vardığımızda eli silahlı muhaliflerle görüştük, soğukkanlı olmamız gerektiğini anlattım ve Türk vatandaşlarımızın can güvenliği konusunda söz aldım. Ardından Libyalı muhalifler güvenlik açısından işçilerimizi daha güvenli bir yere götürerek, yiyecek- içecek yardımında bulundu. Şantiyelerin yakılmasından dolayı birçok işçimizin pasaportu yoktu. Bu nedenle seyahat belgesi düzenleyerek Libya’dan çıkmalarını sağlayabildik."





BİNGAZİ’DE DURUM SAKİN



Şu anda Bingazi’de durumun sakin olduğunu anlatan Davutoğlu, bu süreçte Türk şirketlerinin yetkilileri ile kriz masası oluşturarak tahliye işlemlerinin çok hızlı yapılmasını sağladıklarını söyledi. Davutoğlu, "Türk şirket yöneticilerine soğukkanlı ve sağduyulu davrandıkları için teşekkür ediyorum. Birçok şirket yöneticisi işçisi ayrılmadan kendileri ayrılmadı. Burada Türk şirketlerimizin milyarlarca dolarlık yatırımı var. Birkaç gündür muhaliflerle görüşerek Türk şirketlerine yönelik saldırılarıda önlemeyi başardık. Bingazi’den 3 bin vatandaşımız Türkiye’ye döndü" diye konuştu.





ULUSAL KONSEY KURULDU



Davutoğlu ülkenin yönetimi için Bingazi’de ulusal konsey kurulduğunu anlatırken, konseye halkın da büyük destek verdiğini, büyükelçiliklerle de iyi ilişkiler içerisinde olduğunu bildirirken, "Konsey; Kaddafi’nin gitmesi durumunda ülkeyi yönetmek için hemen göreve başlayı amaçlıyor. Muhalifler arasındaki bazı pürüzler de gideriliyor. Şu anda Bingazi’de durum sakin" dedi.





