Başkomisere tokata 10 lira tazminat cezası

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Konya’da Polis Emeklileri Derneği, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde geçen 21 Mart’taki Nevruz kutlamalarının ardından çıkan olaylarda Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Başkomiser Murat Çetiner’e tokat atıp hakaret eden BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Konya 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, Tuncel’in 10 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.Konya Polis Emeklileri Derneği Başkanı Recep Oğuz, dernek binasında yaptığı basın toplantısında BDP Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Başkomiser Murat Çetiner’e tokat atmasının ardından Haziran ayında Tuncel hakkında, polislerin rencide olup, toplumda psikolojilerinin etkilendiği gerekçesiyle 10 TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.Konya 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın 13 Aralık günü sonuçlandığı ve Tuncel’in 10 TL manevi tazminat ödemesine karar verildiğini ifade eden Oğuz, ”Milletvekiline verilen ceza sembolik bir cezadır. Sembolik de olsa haklı davamızın böyle sonuçlanması bizim için önemlidir. O olay polisleri toplum huzurda olumsuz etkilemiş ve psikolojilerini bozmuştur. Terörü lanetliyoruz ve ülkemizde teröre geçit yoktur” dedi.