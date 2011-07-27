-BASKIN ORAN'I TEHDİDE GÖREVSİZLİK ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Prof. Dr. Baskın Oran'a, üzerinde Türk İntikam Tugayı (TİT) yazılı e-posta göndererek, ''tehdit ve hakarette bulunduğu'' iddiasıyla yargılanan bir kişinin davasında, ''görevsizlik'' kararı verilerek, dosya özel yetkili ağır ceza mahkemesine gönderildi. Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanık eski polis memuru Alper Alptuğ katılmazken, Baskın Oran'ın avukatı Oya Aydın katıldı. Duruşmada, MAZLUMDER, Gazetecilere Özgürlük Platformu ve İnsan Hakları Derneği (İHD) ile Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Platformu temsilcileri de hazır bulundu. Avukat Aydın, TİT'in bir terör örgütü olduğunu belirterek, dava dosyasının, terör ve organize suçlara ilişkin davalara bakmakla görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme, ''görevsizlik'' kararı vererek, dava dosyasının, CMK'nın 250. maddesiyle yetkili ve görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Davanın iddianamesinde, Oran'a, üzerinde TİT yazılı e-posta gönderdiği ileri sürülen sanık Alptuğ'un, ''tehdit'' ve ''hakaret'' iddialarından toplam 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.