Baskın Oran'dan yalanlama: Atatürk'e yarı faşist demedim

Barış sürecini topluma anlatmak üzere yola çıkan 63 Akil İnsan Heyeti arasında yer alan Prof. Dr. Baskın Oran'ın Bodrum'daki toplantıda sözünün kesilmesine sinirlendiği ve toplntıyı terk ettiği haberine yalanlama geldi. Ege Bölgesi Akil İnsanlar Heyetinin Aydın toplantısında 'tartışma çıkmış' ve Atatürk'e 'yarı-faşist' dediği iddia edilen Prof. Dr. Baskın Baskın Oran, öncelikle kendisine atfedilen “Atatürk yarı-faşisttir” sözünü yalanladı. “Bunu asla söylemedim” dedi.

Akil İnsanlar Heyeti yurt genelinde çözüm süreciyle ilgili temas ve toplantılarını sürdürürken bazı küçük grupların eleştiri ve protestoları da sürüyor. Ancak bu protestolarla ilgili haberlerin -özellikle sosyal medyada gördüğü ‘yoğun ilgi’den olsa gerek- bazen fazlasıyla ‘hayal gücü’ katılarak üretildiği görülüyor. Çoğunlukla alkışlı protestolar ya da ‘feyk sorular’ şeklinde gerçekleşen bu ‘eylemleri’ daha büyük ölçekli göstermek ve yurttaşlarla süreci konuşan insanların ‘güç durumda kaldığını’ müjdelemek çabası dikkat çekiyor.

Bu haberlerin sonuncusu, bugün bazı haber sitelerinde ve gazetelerin internet sayfalarında yer aldı. Habere göre, Ege Bölgesi Akil İnsanlar Heyetinin Aydın toplantısında ‘tartışma çıkmış’ ve Mustafa Kemal’e ‘yarı-faşist’ dediği iddia edilen Prof. Dr. Baskın Oran yoğun tepkiler üzerine toplantı salonunu terk etmek zorunda kalmıştı!

Telefonla ulaştığımız Baskın Oran ise, ‘baştan aşağı yalan’ olduğunu söylediği bu ‘habere’ karşı, yayınlandıktan kısa süre sonra mücadeleye girişmişti bile. İşte o ‘haberin başrolünde’ görünen Baskın Oran’dan, yani ‘kaynağından’ Aydın’daki toplantı…

‘Atatürk yarı faşisttir' demedim

Baskın Oran öncelikle kendisine atfedilen “Atatürk yarı-faşisttir” sözünü yalanlıyor. “Bunu asla söylemedim” diyor ve ekliyor, “Şunu söyledim: Atatürk, zamanının, yani 1920-30'ların en ileri uygarlığı, muasır medeniyeti olan Batı Avrupa'yı aldı, Türkiye'ye getirdi. Fakat o dönemde Batı Avrupa bugünkü çağdaş uygarlıktan çok uzaktı. Diktatörlükler, hatta yarı faşist yönetimlerle doluydu. Atlantik kıyısındaki Salazar'dan doğuya doğru gelirsek İspanya'da Franko, Fransa'da General Boulanger, İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler, Yunanistan'da General Metaksas... Atatürk'ün rejim icat edecek hali yoktu. En medeni ne varsa onu aldı, ama o Avrupa bugünkü Avrupa'nın tam bir antiteziydi. O günlerde onu almak normaldi, ama bugün onu uygulamak anormaldir.”

Aynı haberlerde Oran’ın, “Kemalizm bitti” dediği ve bu yüzden de tepki gördüğü belirtiliyordu. Baskın Oran, böyle bir söz sarf etmediğin, toplantıda ‘sözlerinden bu anlamı çıkaran’ kadın dinleyiciye de böyle söylemediğini birkaç kez anlattığını belirtiyor.

Toplantıyı terk etmedim

Peki Baskın Oran toplantıyı terk etmiş miydi? Kendisinden dinleyelim:

“Toplantıyı asla terk etmedim. Saat 17.00 - 19.00 arasında toplantı hiç sorunsuz sürdü. Sigara molasında, diğer dinleyicilerden öğreniyoruz, telefonla çağrılan 10 kadar kişi geldiler ve hemen bağırarak toplantıyı sürdürülemez hale getirdiler. Buna rağmen, bitiş saati olan 20.00'yi geçerken bitti ve hep birlikte kalktık. Bu arada o ekipten yaklaşık 5 kişi toplantıyı bağırarak terk etti.”

Bazı siteler 'Haber'den vazgeçti

Baskın Oran, avukatı Oya Aydın aracılığıyla bir de tekzip yayınladı. Bu tekzip metni üzerine bazı siteler haberin içeriğini değiştirdiler ya da yayından kaldırdılar.

Bodurm Küçük Millet Meclisi'den tepki

Prof. Dr. Baskın Oran, medyada ‘kavga’ ile ilişkilendirilen konuşmayı, Bodrum Belediye Meclis Salonunda yapılan Bodrum Küçük Millet Meclisi aylık olağan toplantısında yapmıştı. “Barış sürecinin neresindeyiz” konulu oturumun konuk konuşmacısıydı. Bodrum Küçük Millet Meclisi de ‘gerçekdışı’ olduğunu belirttiği haberlere tepki göstererek bir açıklama yayınladı. Bodrum Küçük Millet Meclisi Girişimcisi Ayhan Ongun imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Format gereği tüm toplantılarımızda konuşmalar kayıt altına alınır ve toplantı tutanağı Türkiye Küçük Millet Meclisi sitesinde yayınlanır.

Bu toplantıya ilişkin ses kayıtları da mevcuttur. Ancak toplantının sonuna doğru gelerek toplantıyı sabote etmeye çalışanların provokatif söylemlerine dayanarak bir haber ajansı asılsız ifadeler ve toplantıyla hiç ilgisi olmayan bir manşetle kamuoyunu yanlış bilgilendirme yoluna gitmiştir.

Tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla hem toplantıyı sabote etmeye çalışanları hem de basın ahlak ve ilkelerine aykırı bir yayıncılık gerçekleştiren ajansı kınıyoruz.”