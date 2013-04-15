Baskın Oran: İşçi Partisi söylemini duydukça, solcu olduğumdan utanıyorum

Akil İnsanlar Komisyonu’nun Ege Heyeti’nde yer alan Prof. Dr. Baskın Oran, İzmir Urla’da İşçi Partililer tarafından atılan sloganların planlı yapıldığını belirterek, sert tepki gösterdi. Oran, “Eski Maoist, yeni İşçi Partisi söylemini duydukça solcu olduğumdan utanıyorum. Aynı sözleri duymaktan bıktık” dedi.

Tarhan Erdem, Baskın Oran, Fehmi Koru, Avni Özgürel, Fuat Keyman, Hasan Karakaya’nın katıldığı Ege heyeti ise çözüm sürecine yönelik İzmir Urla’da halkla sohbet etti.

Gökçe Kırtıloğlu’nun Star gazetesindeki haberine göre, yanlarına gelen bazı vatandaşların sorularını da yanıtlayan Akil İnsanlar Ege Heyeti Başkanı Tarhan Erdem, Kürt meselesinin ve çözüm sürecinin devlet katında ilk kez kamuoyuna sunulduğunu belirterek, “Çözüm süreci başarıya ulaştığında Nevruz’da Diyarbakır meydanları kıpkırmızı Türk bayrakları ile dolacaktır. Bayrakla sorunu olan Kürt yok” dedi.

Yanlarına gelen bazı vatandaşlar ise akil insanlara sorular sorarak sürece yönelik eleştirilerde bulundu. Slogan atmak isteyen bir vatandaş ise korumalar tarafından uzaklaştırıldı.

Baskın Oran, bu kişilerin tek derdinin olayı provoke edip gitmek olduğunu vurgulayarak, “Bu eski Maoist, yeni İşçi Partisi söylemini duymaktan bıktık. Bu söylemi duydukça solcu olmaktan utanıyorum” dedi.

Ulus devlet anlayışı yanlıştı

Oran, “Devlet 12 Eylül’den önce de Kürtler üzerine terör uygulamıştır. Cumhuriyet yanlış kuruldu. Cumhuriyet 1924 Anayasası’ndan itibaren ulus devlet ilan etti. Kürtleri biz böyle isyan ettirdik. Şimdi biz Cumhuriyeti demokratik olarak yeniden kuruyoruz. Başımıza bela olan ulus devletten kurtuluyoruz” dedi. Heyet Üyesi Fuat Keyman ise “Son üç aydır şehit verilmemesi önemli değil mi?” dedi.

Kardeş kardeşi vuruyor bu nasıl savaş anlamadık

Akil İnsanlar Güneydoğu bölge Başkanı Ensaroğlu, Diyarbakır’da bir asker annesinin, “Müslüman ile gavur savaşırdı bu ne savaşıdır anlamadık” dediğini aktardı.

KÜRT sorununun çözümü için başlatılan çözüm süreci kapsamında Güneydoğu’da görev yapan Akil insanlar heyetinin başkanı Yılmaz Ensaroğlu, Diyarbakır’da 3 günlük temaslarını özetlerken, çarpıcı örnekler verdi. Diyarbakır’da oğlu şehit olan bir asker annesi ile yaptıkları görüşmeyi anlatan heyet Başkanı Yılmaz Ensaroğlu şöyle konuştu:

“Asker annesinin sözleri epeyce yürek yaralayıcı idi. Şu cümlesini paylaşmak isterim. Eskilerin deyimi ile biz tarihi olarak Müslüman ile onun deyimi ile gavur ile savaşırdı. ‘Bu ne savaşıdır anlayamadık, kardeş kardeşi öldürür mü? O da bizim çocuğumuz bu da bizim çocuğumuz’. Şehit Aileleri Derneği yöneticileri ile de görüştüğümüzde, içlerinde bir oğlunu asker bir oğlunu da dağda kaybeden çok anne olduğunu gördük. Bir çocuğu dağda, bir çocuğu askerde ve bu çocukların karşı karşıya geldikleri zaman olmuş. O ailelerin de barışa ve çözüme yönelik tereddütsüz bir talebinin olduğunu gördük.”

Akil İnsanlar İç Anadolu Heyeti, Konya’da kent merkezindeki bir pazarı gezerek, esnafın çözüm süreci hakkındaki görüşlerini dinledi. Süreci desteklediklerini belirten bir esnaf, “Başbakan Erdoğan’a güveniyoruz. İnşallah çözüm süreci hayırlı şekilde sonuçlanır” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyette yer alan Kadir İnanır, Lale Mansur ve Nihal Bengisu Karaca Burdur’da halkla bir araya geldi. Kadir İnanır, “Bugünkü süreç siyaset üstü bir süreç. Davet ettiklerinde hiç düşünmeden kabul ettim” dedi.