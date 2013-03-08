Baskın Oran İmralı tutanaklarında adı geçtiği iddialarını alaya aldı

Baskın Oran, A Haber'de Selin Ongun'un sunduğu "Bi Sormak Lazım" programında imralı tutunaklarında adının buulnduğu fakat editoryal bir kararla silindiği iddiasına gülerek "meşhur olmam engellendi" dedi.

"Türkiyelilik" kavramı ve İmralı Tutanakları'nın konuşulduğu programda Oran, Öcalan'ın değil, Erdoğan'ın ne dediğinin önemli olduğunu söyledi.

İmralı tutanaklarında adının geçtiği, ancak editoryal bir kararla silindiği yönündeki iddialarla ilgili olarak da konuşan Oran, gülerek, "tutanaklardan adımın çıkarılmasıyla meşhur olmam engellendi" dedi ve ekledi "kulağıma gelen, görüşmede Sırrı'nın benim yazdığım bir kitaptan bahsetmiş olması."

Prof. Oran, İlber Ortaylı'nın "Türkiyelilik" kavramına karşı çıkışını da "İlber tarih konusunda üstattır ama siyaset bilimi farklı bir şey" sözleriyle değerlendirdi.

2007'de milletvekili seçilseydi, İmralı Heyeti'nde kendisinin olmayacağını, çünkü bağımsız olduğunu söyleyen Baskın Oran, eğer heyette olsaydı Abdullah Öcalan'a "MİT Müsteşarı Hakan Bey vasıtasıyla Başbakan'a sordunuz mu, barış için hangi temel haklar verilecek?" sorusunu yöneltebileceğini de ifade etti.