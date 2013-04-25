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Baskın Oran: Aile terbiyem müsaade etse...

Baskın Oran "Akil İnsanlar para alıyor mu?" sorusuna "Terbiyem müsaade etse, bir şey söylerdim ama etmiyor" şeklinde yanıt verdi

25 Nisan 2013 13:43


Âkil İnsanlar Ege Bölgesi heyetinden akademisyen Baskın Oran, Vatan gazetesine verdiği röportajda Akil İnsanlar'ın para aldığı ile ilgili söylentilere sert bir yanıt verdi. Oran, "Aile terbiyem müsaade etseydi bir şey söylerdim, ama etmiyor" dedi.

"Âkil İnsanlar para aldılar, söylemi ne derece gerçek? Ve bu durum sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna Baskın Oran şu yanıtı verdi:

 

'5 kuruş bile alsam ulusalcılar bayram ederdi'

 

"Aile terbiyem müsaade etseydi bir şey söylerdim, ama etmiyor. 600 dakikalık cep paketim var, bu iş çıktıktan 4 gün içinde İzmir’le saatler saati konuşup toplantı düzenlemeye çalışmaktan bitti.

Ben her gittiğim yere eşimi de götürürüm, uçak ve otel paraları ve diğer masrafları da benden. Ama şikâyetçi değilim, çünkü beş kuruş bile alsam ulusalcılara bayram ettirirdi."

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