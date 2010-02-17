Baskın cemaate badana şifresiyle haber verildi





T24- www.t24.com.tr özel dosyasının bu bölümünde “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, evrakta sahtecilik, tehdit ve iftira” suçlamalarıyla tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in, yaklaşık iki yıldır yürüttüğü İsmailağa cemaati soruşturması kapsamında dinlenen telefon konuşmalarının dökümlerini bulacaksınız.



Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla yapılan telefon dinlemelerine ilişkin iletişim tespit tutanaklarında yer alan ve haber değeri taşıyan bölümleri aynen yayımlıyoruz.



Dosyada, cemaate ait belirlenen adreslere yapılacak operasyonun önceden haber alındığı ve bu bilginin belirli kişilere şifreli olarak nasıl iletildiği yer alıyor. Ses kayıtlarında ayrıca operasyonlarda gözaltına alınanların nasıl ifade verecekleri konusunda uyarılar yapılıyor. Başsavcı İlhan Cihaner'in zanlıları "örgüt üyesi" olmakla suçladığını öğrenen, cemaatin Erzincan yönetiminin önde gelen ismi ve soruşturulan Medine Vakfı'nın en faal hocası olan Şevket Gökşan'ın savcı hakkında "Ne bulmuş ki şerefsizin çocuğu" dediği de kayıtlarda yer alıyor.







İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı GSM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 419630724 ID

Tarih, Saat Süre : 18.02.2009 / 10:52:33 / 00:01:12

Arayan veya Aranan Numara : 0 530 311 ** ** / 0537 974 ** **



Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN) / X Şahıs (İbrahim GÜNBEYİ adına kayıtlı)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :





X Şahıs :Selamün aleyküm.

Şevket GÖKŞAN :Aleyküm selam. Kim aradı sizi.

X Şahıs : 0 537

Şevket GÖKŞAN :Hı yazsana 5 537

X Şahıs :849

Şevket GÖKŞAN :Efendim.

X Şahıs :849

Şevket GÖKŞAN :849

X Şahıs :** ** numaralı.

Şevket GÖKŞAN : ** ** ne söyledi.

X Şahıs :ilk önce şifreli konuştu.

Şevket GÖKŞAN :Hı hı.



'BADANA' ŞİFRESİ VE GÖZALTI TUTUKLAMA OPERASYONU





X Şahıs :İlk önce biraz şey yaptı yani şifreli konuştu dedi ki bugün badanacılar gelecek hazırlığınız olsun haberiniz olsun dedi.

Şevket GÖKŞAN :Hı.

X Şahıs :Bende badana yapılacak dedi badana yapılacak yerimiz yok ne diyorsun anlamadım dedim belki yanlış aramışındır dedim.

Şevket GÖKŞAN :Kadın mı? Erkek mi?

X Şahıs :Erkek.

Şevket GÖKŞAN :Erkek tamam.

X Şahıs :Ondan sonra dedi tamam kapattı. Biraz sonra yine aradı dedi ki, bugün gelecekmiş sizin oraya haberiniz olsun, tedbiriniz olsun. Dedim kim gelecek, dedi ki kimin geleceğini bilmiyor musun sen ben dedim tamam. O şekilde kapattı.

Şevket GÖKŞAN :Ne zaman aradılar.

X Şahıs :Biraz önce işte 10 dakika kadar oldu.

Şevket GÖKŞAN :Tamam Selamün aleyküm.

X Şahıs :Aleyküm selam.





0 537 974 ** ** numaralı telefon İbrahim GÜNBEYİ (Hasan-Rukiye oğlu 1946 d.lu Erzurum-Merkez nüfusuna kayıtlı olup, Yunus Emre mah. Samsun Cd. No:49 Merkez, ERZURUM) adresine kayıtlıdır.





Bu tutanak 18.02.2009 tarihinde saat:11:00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.





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'HAZIRLIKLI OLURSAN İYİ OLUR'





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 419636243 ID

Tarih, Saat Süre : 18.02.2009 / 11:00:28 / 00:01:08

Arayan veya Aranan Numara : 0 530 311 ** **/ 0 533 334 ** **



Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN) / Hasan TİRYAKİ

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :





Hasan TİRYAKİ : Efendim, efendim

Şevket GÖKŞAN : Alo

Hasan TİRYAKİ : Efendim

Şevket GÖKŞAN : Selamün aleyküm

Hasan TİRYAKİ : Aleyküm selam hocam

Şevket GÖKŞAN : Nasılsın iyi misin?

Hasan TİRYAKİ : Allah razı olsun sizler nasılsınız hocam

Şevket GÖKŞAN : Sağolasın, bi badanaya temizliğe gelme durumları var

Hasan TİRYAKİ : Evet

Şevket GÖKŞAN : Ona göre hazırlıklı olursan iyi olur

Hasan TİRYAKİ : Temizliğe mi hocam?

Şevket GÖKŞAN : He he anlarsın ya

Hasan TİRYAKİ : Anladım

Şevket GÖKŞAN : Daha önce badana yapmışlardı, orada bi badana yapmışlardı ya

Hasan TİRYAKİ : Evet

Şevket GÖKŞAN : O tarzda bi badana işlemine gelebilirler

Hasan TİRYAKİ : Evet

Şevket GÖKŞAN : Gözden geçirin

Hasan TİRYAKİ : Tamam inşallah

Şevket GÖKŞAN : Kaldıracağınızı, indireceğinizi, göndereceğinizi onu halledin

Hasan TİRYAKİ : Tamam

Şevket GÖKŞAN : Tamam

Hasan TİRYAKİ : Tamam oldu

Şevket GÖKŞAN : Ufakları gönderme durumu olursa şey söylersiniz, şeyden dernekler masasından bir tadilat, tamirat istemişler

Hasan TİRYAKİ : Evet

Şevket GÖKŞAN : Bir iki günde onu yapacağız diye o şekilde

Hasan TİRYAKİ : Tamam inşallah

Şevket GÖKŞAN : Tamam mı hadi selamün aleyküm

Hasan TİRYAKİ : Aleyküm selam





0 533 334 ** ** numaralı telefon Hasan TİRYAKİ (Şevki-Kadriye oğlu 1981 Erzurum doğumlu, Erzurum-Aziziye nüfusuna kayıtlı, Devlet Hastanesi Karşısı, Saadet Camii, Tatvan/BİTLİS,) adresine kayıtlıdır.





Bu tutanak 18.02.2009 tarihinde saat:15:30‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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MİLLETE HABER VEREYİM KALABALIK BİR GRUP PROTESTO ETSİN





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 419641404 ID

Tarih, Saat Süre : 18.02.2009 / 11:07:33 / 00:01:32

Arayan veya Aranan Numara : 0 532 461 ** ** / 0 530 311** **



Arayan veya Aranan Kişi : Hakkı BEZMİŞ (İlknur hoca) / Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :

Şevket GÖKŞAN : Efendim

İlknur hoca : Selamün aleyküm

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam

İlknur hoca : Hocam herhangi bir durum söz konusu olduğunda diyorum ki avukat bey ile görüşseniz, o yani siz zaten hiçbir şekilde gözükmeyin hani sizinle alakası olmadığı için, o da dese ki medya ya haber vereceğim, yani bu ne amaçla, bu ne amaçla düzenleniyor, bu psikolojik bir baskıdır, bunu medyayı çağıralım yani

Şevket GÖKŞAN : Biz onu şey yapayım, alt yapısını hazırlayım

İlknur hoca : Hı, yani o noktada direkt avukat orada olsun yani gidersek

Şevket GÖKŞAN : Birde şey yapalım olmazsa sadece hem avukat olsun, olmazsa ben millete de haber vereyim, onlar geldiği vakit kalabalık bir grup gelip protesto etsinler

İlknur hoca : Hayır protesto değil basın, yani basın gelsin, avukatımızda gelsin desin ki; niye ne amaçla bu yapılıyor adının konulması lazım, mühürlenmeyen bir yer hizmete devam demektir, sakıncalı bir unsur bulunmamıştır, mahkeme süreci yoktur, ne amaçla yapılır, yani bu ne amaçla yapılır bu ikinci bir baskı bunun adını koymaları lazım o zaman en tedirgin oldukları şey, aman az az götürelim de basına yansımasın, o zaman yansısın bu basına

Şevket GÖKŞAN : Onu yapacağız, tamam inşallah

İlknur hoca : Tamam, Selamün aleyküm





0 532 461 ** ** numaralı telefon Hakkı BEZMİŞ (Necip-Sevim oğlu, 1977 Erzurum doğumlu, Erzurum-Merkez nüfusuna kayıtlı, Muratpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. Barış Apt. A-blok. No:14 K.1 ERZURUM) Kayıtlıdır.





Bu tutanak 18.02.2009 tarihinde saat:12.00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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GÜVENLİK ŞUBEDEN ARKADAŞLAR BURADA





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 419666160 ID

Tarih, Saat Süre : 18.02.2009 / 11.41.15/ 00:00:25

Arayan veya Aranan Numara : 0 530 311 ** ** / 0 530 547 ** **



Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN) / X Şahıs (Vuslat

Sos.Yrd.Day.Kül.ve Eğit.Der.)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :





X Şahıs : Selamün aleyküm hocam

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam

X Şahıs : Hocam güvenlik şubeden arkadaşlar burda da.

Şevket GÖKŞAN : Evet

X Şahıs : Derneğe çıkıyorlar.

Şevket GÖKŞAN : Tamam buyursunlar.

X Şahıs : Ben Hacımla gönderdim, sizinle görüşmek istiyorlar.

Şevket GÖKŞAN : Geliyorum ben şimdi.

X Şahıs : Tamam Hocam.

Şevket GÖKŞAN : Tamam Hocam.

X Şahıs : Aleyküm selam.





0 530 547 ** ** numaralı telefon Vuslat Sos.Yrd.Day.Kül.ve Eğit.Der. (Gez mah.Menekşe sok.Evren Sit. B Blok No:3 –Yakutiye/ Erzurum ) adresine kayıtlıdır.





Bu tutanak 18.02.2009 tarihinde saat:11.45‘ te tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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KREŞ KONUSUNDA NE DİYECEĞİZ HOCAM



İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 419667693 ID

Tarih, Saat Süre : 18.02.2009 / 11:42:45 / 00:00:47

Arayan veya Aranan Numara : 0 442 235 ** ** / 0 530 311** **



Arayan veya Aranan Kişi : Murat SESSİZ / Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :









Şevket GÖKŞAN : Efendim

Murat SESSİZ : Selamün aleyküm

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam

Murat SESSİZ : Bu kreş noktasında ne diyeceğiz hocam, bizim mi?

Şevket GÖKŞAN : Hayır hayır

Murat SESSİZ : Şahıs mı?

Şevket GÖKŞAN : Bizim kreşimiz yok yaa

Murat SESSİZ : Tamama yani üzerimize

Şevket GÖKŞAN : İyi arkadaşlar açmışlar

Murat SESSİZ : Tamam

Şevket GÖKŞAN : Veyahut ta

Murat SESSİZ : Ama hangisi sağlıklı olur yani

Şevket GÖKŞAN : Hı?

Murat SESSİZ : Hangisi sağlıklı olur?

Şevket GÖKŞAN : Yok biz şimdi şahıslar üzerine gerekirse onu şey birebir olarak konuşuruz yani şahıslar üzerine bi vakıf eksenli değil de şahıs eksenli olarak

Murat SESSİZ : Tamam hocam yani arkadaşları tanıyoruz

Şevket GÖKŞAN : Tanıdığımız arkadaşlar

Murat SESSİZ : Tamam

Şevket GÖKŞAN : Görüştüğümüz arkadaşlar, bu derneğimizin değil şahıslara ait olan bir çalışma

Murat SESSİZ : Tamam, tamam

Şevket GÖKŞAN : Tamam mı?

Murat SESSİZ : Tamam hocam

Şevket GÖKŞAN : Hadi selamün aleyküm

Murat SESSİZ : Aleyküm selam









0 442 235 ** ** numaralı telefon Murat SESSİZ (Mevlüt-Güleser oğlu, 1975 Erzurum doğumlu, Erzurum-Merkez nüfusuna kayıtlı, Gez Mah. Menekşe Sok. Evren Art. Zemin Kat. Merkez, Yakutiye/ERZURUM) adresine kayıtlıdır.





Bu tutanak 18.02.2009 tarihinde saat:13:00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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ÇALIŞMALARIMIZIN TÜMÜNÜ FESHETTİK



İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 419744001 ID

Tarih, Saat Süre : 18.02.2009 / 13:17:32 / 00:02:16

Arayan veya Aranan Numara : 0 530 311 ** ** / 0 530 547 ** **



Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN)/ Vuslat Sos.Yrd.Day.Kül.Ve Eğit.Der. (X Şahıs)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :





Şevket GÖKŞAN : Selamün aleyküm

X Şahıs : Aleyküm selam hocam

Şevket GÖKŞAN : Buyur abi

X Şahıs : Aşağıda mısınız, evde misiniz hocam

Şevket GÖKŞAN : Şu anda evdeyim, ne oldu orada işler bitti mi?

X Şahıs : Burada bitti ben şimdi Emniyete geçeceğim ifade vereceğim

Şevket GÖKŞAN : İfade vereceksin

X Şahıs : Hı hı

Şevket GÖKŞAN : Yani yine bi şikayet olmuşta bu ne şikayeti artık bilmiyorum yani

X Şahıs : Yani biliyorum

Şevket GÖKŞAN : Diğerleri ile ilgili şey olarak konuştuğum gibi söylüyorsun, yani bizim daha önce varolan çalışmalarımızın tümünü fesh ettik

X Şahıs : Yani

Şevket GÖKŞAN : ……..prosedürü ne ise onu konuşuyorsun

X Şahıs : Tamam

Şevket GÖKŞAN : Tamam

X Şahıs : Tamam hocam onda bir sorun yok

Şevket GÖKŞAN : Tamam dediğimi anladın mı?

X Şahıs : Tamam yani biz arkadaşları zaten tanıyoruz, o arkadaşlar var ya çalışma yaptığımız arkadaş, onları zaten tanıyoruz onlarda bir sorun problem yok

Şevket GÖKŞAN : Tabi, şikayet dilekçesini okudum, yine bi şikayet olmuş birisi bi şikayet etmişte

X Şahıs : Evet

Şevket GÖKŞAN : Ama buna bi çözüm bulmamız lazım yani, her bi yeni şikayet ettiğinde ………..yanında gel dese açıklamak lazım yaa

X Şahıs : İşte bunu nasıl yapacağız yani kimle görüşmemiz lazım, avukat ne dedi size görüştünüz mü siz avukatla

Şevket GÖKŞAN : Yav avukat bir şey demedi, dedi ki şey yapmak lazım temkinli olmak lazım dedi, o kadar yani

X Şahıs : Hee anladım

Şevket GÖKŞAN : Yani bunda o değil yani biz bunun başka bir yolunu bulmamız lazım vardır bir yolu ama nedir bilmiyorum, mutlaka bunun bir yolunu bulacağız yani

X Şahıs : İşte hocam yani onu avukat bilecek, şimdi biz kanunu prosedürü bilmiyoruz ki ne yapalım ne edelim, ayrıca verirdik bi tane şey böyle bi okul şeyi çıkar, üstünden üç ay geçti

Şevket GÖKŞAN : Soruyorum diyor ki , bunda bir sorun yok diyor, biz de şikayet ne olursanız olun diyor, şikayet olduğu zaman biz geleceğiz, o zaman bunun Türkçesi şu demektir yani bu hale alışacağız, yani prosedürümüzle evraklarımız da eksikliğimiz olmayacak, deyilim eksiğini görecek gidecek yani

X Şahıs : Tamam sizde var mı bir problem













419744001 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.









Şevket GÖKŞAN : Yok bizde bir sıkıntı yok

X Şahıs : Siz, bitti mi sizin orada işlem

Şevket GÖKŞAN : Şu an arkadaşlar şeyleri tutuyorlar, gidecekler

X Şahıs : Hı tutanakları tutuyorlar

Şevket GÖKŞAN : He he

X Şahıs : Herhalde sizi de alacaklar büyük ihtimal emniyet

Şevket GÖKŞAN : Ben gelirim sorun yok bende yaa

X Şahıs : Yok yani onlar demişti ifadeye götüreceğiz diye

Şevket GÖKŞAN : Neyse orada görüşelim

X Şahıs : Tamam görüşürüz inşallah

Şevket GÖKŞAN : Şu işleri bi altlattıktan sonra bir araya bir gelip enine boyuna konuşmamız lazım

X Şahıs : Tamam inşallah, tamam abi

Şevket GÖKŞAN : Selamün Aleyküm abi

X Şahıs : Aleyküm selam abi













0 530 547 ** ** numaralı telefon Vuslat Sos.Yrd.Day.Kül.Ve Eğit.Der. (Gez Mah. Menekşe Sok. Evren Sit. B-Blok. No:3, Yakutiye/ERZURUM ) adresine kayıtlıdır.





Bu tutanak 18.02.2009 tarihinde saat:15:00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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HER TARAFTA BÖYLE SÜPÜRME OPERASYONU VAR



İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 423367838 ID

Tarih, Saat Süre : 23.02.2009 / 17:43:23/ 00:00:56

Arayan veya Aranan Numara : 0 530 311 ** **/ 0 539 785 ** **



Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN) / Abdulkerim

NARMANLI

Konuşma Dili : Türkçe









Abdulkerim NARMANLI : Efenim Şevket GÖKŞAN : Selam Aleyküm Abdulkerim NARMANLI : Aleyküm selam hoca. Şevket GÖKŞAN : ……………….hocam iyi misin? Abdulkerim NARMANLI : Allah razı olsun hocam siz nasılsınız? Şevket GÖKŞAN : Sağ olasın ne var ne yok? Abdulkerim NARMANLI : Allaha şükürler olsun bir yaramazlık yok hocam. Şevket GÖKŞAN : Sorun yok. Temkinli olun, her tarafta böyle bir süpürme operasyonu var, Abdulkerim NARMANLI : Evet hocam Şevket GÖKŞAN : Bizde biliyorsun onyediye doğdu, bugün şuan Erzincan’a yağar ceza tamam. Abdulkerim NARMANLI : Evet hocam. Şevket GÖKŞAN : Sen her ihtimale karşı hazırlıklı olun yani Abdulkerim NARMANLI : Hıı tamam hocam. Şevket GÖKŞAN : Tamam mı hocam? Selam Aleyküm. Abdulkerim NARMANLI : Aleyküm selam hocam.









0 539 785 ** ** numaralı telefon Abdulkerim NARMANLI (Uncular Köyü Tortum, ERZURUM adresine, İsmail oğlu, 01.03.1971 Tortum doğumlu, Erzurum-Tortum nüfusuna kayıtlı) adına Kayıtlıdır.





Bu tutanak 23.02.2009 tarihinde saat:17.50‘ de tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.





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SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAKTAN HOCAM





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 423855562 ID

Tarih, Saat Süre : 24.02.2009 / 13:06:25 / 00:02:51

Arayan veya Aranan Numara : 0 530 311 ** **/ 0 530 547 ** **



Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN)/ Muhammet Fatih ALTINEL

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :





M.Fatih ALTINEL : Efendim

Şevket GÖKŞAN : Selamün aleyküm

M.Fatih ALTINEL : Aleyküm selam

Şevket GÖKŞAN : Fatih ben Şevket

M.Fatih ALTINEL : Buyur hocam

Şevket GÖKŞAN : Nasılsınız?

M.Fatih ALTINEL : İyilik hocam sizi sormalı

Şevket GÖKŞAN : Ne var yok şimdi, durumlar ne?

M.Fatih ALTINEL : Hocam, şu anda işte ben avukatla görüştüm

Şevket GÖKŞAN : Hee

M.Fatih ALTINEL : Avukatın dediklerine göre

Şevket GÖKŞAN : Önce bu avukat kim?

M.Fatih ALTINEL : Hocam bu avukat baronun takip takip yani bu

Şevket GÖKŞAN : ……………(anlaşılamadı)

M.Fatih ALTINEL : Nöbetçi avukatlar oluyor ya

Şevket GÖKŞAN : ………..(anlaşılamadı)

M.Fatih ALTINEL : Evet gönderdiği

Şevket GÖKŞAN : Tamam baronun gönderdiği avukat, başka avukat yok mu, bizim bir avukatımız yok mu?

M.Fatih ALTINEL : 4 tane avukat var hocam

Şevket GÖKŞAN : Bize ait

M.Fatih ALTINEL : Yok bize ait olan değil bunlar

Şevket GÖKŞAN : Baronun verdiği 4 avukat var

M.Fatih ALTINEL : Evet bunlar ilk görüşmede olanlar, yani soruşturmada bulunanlar

Şevket GÖKŞAN : Tamam

M.Fatih ALTINEL : İşte bu avukatla görüştüm ...... Sami diye birisi, adını soyadını unuttum şu anda

Şevket GÖKŞAN : Tamam

M.Fatih ALTINEL : Onun, bana bize dedikleri, ben dayım Adnan Ercan’ı tanıyor onla konuştu, o sırada ben de onun yanında

Şevket GÖKŞAN : Tamam

M.Fatih ALTINEL : Dedi ki hocam örgütten dolayı, suç örgütü kurmaktan

Şevket GÖKŞAN : Ne örgütü?

M.Fatih ALTINEL : Ya işte aramızda toplanmışız da örgüt kurma gibi cart curt bişeyler uydurmuş

Şevket GÖKŞAN : He tamam

M.Fatih ALTINEL : Ondan sonra dolandırıcılık para toplama

Şevket GÖKŞAN : Dolandırıcılık nerden giriyor.

M.Fatih ALTINEL : Para toplama varya

Şevket GÖKŞAN : Nerden para toplama oldu mu hiç ?

M.Fatih ALTINEL : Ya öyle olmayan işleri şey yapıyorular hocam bir buçuk seneden beri takip varmış.

İstihbarahtın özel takibi varmış

Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : Kuran kursu izinsiz sonra sohbet izinsiz yapmalarından dolayı

Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : Birkaç tane çarçup görüşmeler var küçük küçük şeyler

Şevket GÖKŞAN : Şimdi bizim bir dakika biz biz gibi savunan bir avukatımız yok mu ?

M.Fatih ALTINEL : Şuanda avukatımız yok

Şevket GÖKŞAN : Yok yanı





423855562 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.





M.Fatih ALTINEL : Savci hakim ifadesini alıyor. Eğer ondan sonra bu avukatın dediğine göre bazı kişileri

Ağır Ceza mahkemesine sevk edebilirmiş. Işte o zaman avukat

Şevket GÖKŞAN : Kardeş şimdi bu telefon numara mı kaydet gelişmeleri bana bildir. Gerekirse bir şeyler

Yapabiliriz.

M.Fatih ALTINEL : İnşallah

Şevket GÖKŞAN : Tamam görüşürüz

M.Fatih ALTINEL : Dua edin hocam inşallah

Şevket GÖKŞAN : Fazla endişe yapılacak bir şey yok.

M.Fatih ALTINEL : Yok hocam inşallah

Şevket GÖKŞAN : Bak şimdi bunu bil hakim ve savcı her şeyi ifade edebilir olsa da öyle bir şey yok.

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : Bir şeyin bundan çıkacağı yok.

M.Fatih ALTINEL :inşallah hocam

Şevket GÖKŞAN :selamünaleyküm

M.Fatih ALTINEL :Aleykümselam













0 530 547 ** ** numaralı tele 36799314394 M. Fatih ALTINEL ( Mustafa Ertuğrul – Sercan 29.05.1988 doğumlu Erzincan /merkez nüfusuna kayıtlı Taşçı Mah. - -, ERZİNCAN) adına kayıtlıdır.





Bu tutanak 24.02.2009 tarihinde saat:14.00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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UZUN VADEDE KAPATMA SÖZ KONUSU OLMAZ





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 423896810 ID

Tarih, Saat Süre : 24.02.2009 / 13:52:46 / 00:02:46

Arayan veya Aranan Numara : 0 537 972 ** ** / 0 530 311 ** **



Arayan veya Aranan Kişi : İbrahim BOZKURT / Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :





Şevket GÖKŞAN : Efendim

İbrahim BOZKURT : Selamün aleyküm

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam ve rahmetullah

İbrahim BOZKURT : Hocam nasılsın?

Şevket GÖKŞAN : Sağolasın teşekkür ederim sen nasılsın?

İbrahim BOZKURT : Allah iyilik afiyet versin, bizlerde iyiyiz hamdolsun hocam, duyduk bir olay dedim sorayım bi hocama

Şevket GÖKŞAN : Biraz sıkıntı vardı Erzincan’da

İbrahim BOZKURT : Evet

Şevket GÖKŞAN : Erzurum, Erzincan’da

İbrahim BOZKURT : Sizde de bayağı sıkıntı oldu hocam hıı

Şevket GÖKŞAN : Sizde mi?

İbrahim BOZKURT : Sizde diyorum yani Erzurum da

Şevket GÖKŞAN : Biz alışacağız artık yani, o işler bizim için normalleşti

İbrahim BOZKURT : Hee

Şevket GÖKŞAN : Normalleşince

İbrahim BOZKURT : Erzincan

Şevket GÖKŞAN : Erzincan, Kemah vesaire orada birkaç yerde merkezde ilçelerde biraz sıkıntı ama tabii bir iki günlük bir mesele değil yani biraz uzun vadeli bir olay

İbrahim BOZKURT : Hıı

Şevket GÖKŞAN : Bunu tabi düşünürken çözümlerken de hani kısa dönem bir mesele değil yani uzun vadeli düşünmek lazım dolayısıyla yapılan faaliyet ve çalışmalarda diğer hizmetlerde bitirme olmaz, uzun vadede kapatma söz konusu olmaz

İbrahim BOZKURT : Evet

Şevket GÖKŞAN : Üzerinde şey yapmak lazım düşünmek lazım işte oranın yöresel olarak ortam olarak gereksinim ne ise öyle hareket etmekte fayda var, bir haftalık kısa bir üç beş günlük şey yapılabilir

İbrahim BOZKURT : Hııı şu an biz hani bu tarafa doğru mu geliyorlar diye yani bi dedik hani şimdi Erzurum, Erzincan yani bu tarafa doğru geliyorlar mı, gelmiyorlar mı tam bilmiyoruz da

Şevket GÖKŞAN : Belli olmaz, olurda olmaz da

İbrahim BOZKURT : Tedbir amaçlı

Şevket GÖKŞAN : Yok olur da olmaz da yani bilemiyorum, bizim telefonlar dinleniyor şu anda yani benim telefonumu dinliyorlar

İbrahim BOZKURT : Hee şey mi, herhalde şikayet değil mi?

Şevket GÖKŞAN : Nasıl?

İbrahim BOZKURT : Şikayet mi olmuş yani

Şevket GÖKŞAN : Yani sadeye şikayet mikayet değil genel hatlı bir tahkikat yani bu Ergenekon mergenekon işleri herhalde de

İbrahim BOZKURT : Nasal yapalım biliyor musunuz yaa

Şevket GÖKŞAN : Yani birkaç günlüğüne şey yapabilirsiniz

İbrahim BOZKURT : Hıı

Şevket GÖKŞAN : Kısa vadeli böyle bir program var diye veyahut ta tamirat tadilat olacak diye beyan ederek

İbrahim BOZKURT : Hı hı









423896810 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR

.

VELİLERE ÖĞRENCİLERE YANSITMAYIN TADİLAT VAR DEYİN







Şevket GÖKŞAN : Genel bir kış badana boya diyeyim temizlik yapılacak diyeyim, yani velilere ve öğrencilere yansıtmayın, yani ben bunu diyorum, çünkü onun eksi yansımaları çok oluyor

İbrahim BOZKURT : Hıı o şekilde yansıtmayalım, tamam anladım

Şevket GÖKŞAN : Tamam yansıtmayın bile yani

İbrahim BOZKURT : Başka bir bahaneyle

Şevket GÖKŞAN : Tamirat tadilat olur, başka bir şey olur tabii

İbrahim BOZKURT : Hıı

Şevket GÖKŞAN : Yani üç beş günlük böyle şey yapalım daha sonrasında da zaten dernek vardı

İbrahim BOZKURT : Hı hı vardı

Şevket GÖKŞAN : Vardı yani dernek statüsünde belli başlı birtakım çalışmalar düşünülebilir yani

İbrahim BOZKURT : Hıı tamam

Şevket GÖKŞAN : Tamam

İbrahim BOZKURT : Tamam hocam

Şevket GÖKŞAN : Peki görüşürüz inşallah Allaha emanet olun

İbrahim BOZKURT : Sağolun

Şevket GÖKŞAN : Selamün aleyküm

İbrahim BOZKURT : Aleyküm selam hocam













0 537 972 ** ** telefon İbrahim BOZKURT ( Hasan-Kiraz oğlu, 1980 Sorgun doğumlu, Yozgat-Sorgun nüfusuna kayıtlı, Araplı köyü Sorgun/YOZGAT) adresine kayıtlıdır.





Bu tutanak 24.02.2009 tarihinde saat:15:00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 423929816 ID

Tarih, Saat Süre : 24.02.2009 / 14:31:32/ 00:01:19

Arayan veya Aranan Numara : 0 539 840 ** ** / 0 530 311** **



Arayan veya Aranan Kişi : Muhammed Fatih ALTINEL / MURAT YILDIRIM

( Şevket GÖKŞAN )

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :









Şevket GÖKŞAN : Efendim Fatih

M.Fatih ALTINEL : Selamünaleyküm

Şevket GÖKŞAN : Aleykümselam

M.Fatih ALTINEL : Hocam ben Şükrü ağabeyi aradım, dedim ki Şevket hoca böyle böyle dedi. Alo

Şevket GÖKŞAN : Dinliyorum.

M.Fatih ALTINEL : Oda hocam il başkanını aramış Abdurrahman KELEŞ’i

Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : Oda demiş ki şuan ki avukatlar tamam hepsi yani onlar savunuyorlar şey yapıyorlar.

Şuanda başka avukata ihtiyaç yok.

Şevket GÖKŞAN : Yani avukata ihtiyaç yok mu diyor?

M.Fatih ALTINEL :Yok Şimdi avukatlar Şuanda yanında olan avukatlar Şey yapıyorlarmış yanı onlar iyidirler

Yanı, öyle dedi, Tamam hocam

Şevket GÖKŞAN : Anladım.Şuan sonuç ne oldu , son durum ne ?

M.Fatih ALTINEL : Şuan hala devam ediyor soruşturma

Şevket GÖKŞAN : Çıkan ,Mahkemeye giden vesaire olan almadı mı ?

M.Fatih ALTINEL : Şuan Şükrü abi de orda hocam

Şevket GÖKŞAN : Şükrü abi içerye girdi mi hocam ?

M.Fatih ALTINEL : Şükrü abi içeriye girdi ama onlarla görüşemiyor,kapının orda bekliyor. Yanı binada biz

Dişardayız içeri almıyorlar

Şevket GÖKŞAN : Şuanda mahkemenin olduğu binadalar mı ?

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : Hi

M.Fatih ALTINEL : Tamam mi hocam

Şevket GÖKŞAN : Bir gelişme olursa beni ara tamam mı?

M.Fatih ALTINEL : Tamam hocam













0 539 840 ** ** telefon Muhammed Fatih ALTINEL ( Mustafa Ertuğrul –Sercan oğlu 1988 doğumlu Erzincan doğumlu Erzincan –merkez nüfusuna kayıtlı Yavuzselim Mah.Bulut 3 Sit.G Blok 5 24000 ERZİNCAN) adına kayıtlıdır.





Bu tutanak 24.02.2009 tarihinde saat:15.30‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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İFADELER DÜZGÜNSE BİR PROBLEM OLMAYACAK



İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 424177232 ID

Tarih, Saat Süre : 24.02.2009 / 19:13:00 / 00:05:12

Arayan veya Aranan Numara : 0 539 840 ** ** / 0 530 311** **



Arayan veya Aranan Kişi : Muhammed Fatih ALTINEL / MURAT YILDIRIM

( Şevket GÖKŞAN )

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :





Şevket GÖKŞAN : Efendim

M.Fatih ALTINEL : Selamün Aleyküm hocam

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam, şimdi bir başka bir yola uygun değiliz, şimdi ben size şey………söyleyin bakalım oradan, ne oldu şu an ………nasıl yaklaşıyorlar, ne diyorlar, nedir ne belli değildir

M.Fatih ALTINEL : Hocam şu anda bir problem vardı ya size söyleyecektim, onu elhamdülillah bir şekilde şey yaptılar, şey yaptılar

Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : Rahatlardık o işinde

Şevket GÖKŞAN : Nedir problem?

M.Fatih ALTINEL : Bu küçük şeyler var yaa, hocam zaten bu bi tane arkadaşımızın bi tanesi girdi, bayan bi arkadaşımızın

Şevket GÖKŞAN : Nereye girdi?

M.Fatih ALTINEL : İçeri girdi, yani problem bu değildi de

Şevket GÖKŞAN : Hee

M.Fatih ALTINEL : Girmiş, demişler ki sen şeyle konuştun Adem SAYAR la

Şevket GÖKŞAN : Hee

M.Fatih ALTINEL : Yok demiş yani konuşma, doküman möküman uydurmuşlar, o da demiş yok böyle bir şey yani olmayan şeyi inkar etmiş ani giriş yapmış

Şevket GÖKŞAN : Hee

M.Fatih ALTINEL : Bir şey yapmamışlar serbest bıraktılar o bayanı yani çağırdılar sadece

Şevket GÖKŞAN : Tamam

M.Fatih ALTINEL : İşte bu hani biz çocuklara parti veriyoruz ya şey olarak

Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : İşte o biraz şey olur diye, onda da şey yaptılar İsa hoca gil yani partiler martileri herhangi bir şeyi ayarladık onları da şey yaptık

Şevket GÖKŞAN : Tamam

M.Fatih ALTINEL : Bu bi tanesi tam olarak bu kesin değil de, bi tanesi içeriden geldi, adam dedi ki; bi daha bu baskın maskın olayları olabilirmiş

Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : Herhangi bir şey duymuşlar ama bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum

Şevket GÖKŞAN : Yaa temkinli olmasak şimdi neticede yani gayrimeşru biz bir iş yapmıyoruz yani vatana millete hainlik yapmıyoruz, örgüt değiliz bi şey değiliz yani bunlar

M.Fatih ALTINEL : Bu örgüt diye suçluyor iftira gereksiz

Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : Gereksiz yere şey yapıyor

Şevket GÖKŞAN : Şimdi şu anda durumlar arkadaşların durumu ne

M.Fatih ALTINEL : Hocam görenler iyi diyorlar

Şevket GÖKŞAN : İçerideler mi onlar

M.Fatih ALTINEL : Bi bi bi sana dediğim avukat var ya hocam

Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : O şey yapıyormuş, şu anda eğer diyo şu anda ki pozisyona göre verdikleri şeyler ifadeler yanlış bir şey yoksa düzgünse hiçbir problem olmayacak.











424177232 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.

RABBİM MÜCADELE EDECEĞİZ İNŞALLAH







Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : Eğer bundan sonra ki şeyi yani şey olarak yanlış bir şey vermişseler o biraz zor zorlaşıyormuş

Şevket GÖKŞAN : Yok şu anda yanlış söylenen bir şey yok yani bizim zaten ne olduğumuz belli

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : Devlet sonuçta biliyor bilmiyor değil yani burada savcı kalkıp yeni bir dünya kurmaya kalkıyor olsa bile ondan bir şey çıkacak değiliz yani

M.Fatih ALTINEL : İşte zorluyor hocam, örgüt mörgüt bir şeyler saçmalıyor işte

Şevket GÖKŞAN : Anladım, o kendi o öyle bakabilir ama neticede en kötü ihtimal şudur yani, işi biraz iki gün üç gün uzar akabinde biter, neden

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : Çünkü gerçekler ortaya çıkacak daa

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : Yani bizim elimizde kalemden başka bir şey bulamazlar, tamam

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam, hocam şu an da

Şevket GÖKŞAN : Hee?

M.Fatih ALTINEL : (4) kişi herhalde (4) kişi den sonra tahminim herhalde (12) de geri şey yapalarmış hocam bu bu akşam

Şevket GÖKŞAN : Şimdi kadından kimse var mı, kadın orada

M.Fatih ALTINEL : Yok hocam kadından hiç kimse yok

Şevket GÖKŞAN : Hiçbir kadın yok tamam

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : Diğer arkadaşlarda gece yarısına kadar çıkarlar diyorsun yani

M.Fatih ALTINEL : Evet inşallah hocam

Şevket GÖKŞAN : E inşallah dua ediyoruz yani Allahın izniyle şunu biran önce soğuk kanlı olun

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : O gelecek olan, haberler verdiler, öyle oldu, süt buldu süt oldu, bu ayaklar hep boş şeyler

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : Çünkü yani dediğim gibi yani bizde bulsa bulsa kalem kağıt bulurlar başka bir halt bulamazlar yani

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : Yani benim şu an telefonum dinleniyor dinlense ne olur ki, yani dinlense ne olur yani, senin doğduğun günden bu güne ……şey yapsalar bile bir tane hainlik bulamazlar o zaman, ha neticede boş şeylerle uğraşıyorlar, şu anda onlar kendilerini tatmin ediyor, netice sabredeceğiz başka bir şey yok

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : Tamam, rabbim mücadele edeceğiz inşallah

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : Yani

M.Fatih ALTINEL : Hocam bazıları

Şevket GÖKŞAN : Problem dediğin şey nedir, bir daha onu söyler misin? Ben tam anlayamadın onu

M.Fatih ALTINEL : Bu çocuklar var ya hocam

Şevket GÖKŞAN : Küçükler tamam, küçük çocuklar

M.Fatih ALTINEL : Onlara parti düzenliyoruz ya

Şevket GÖKŞAN : Parti düzenliyoruz doğru

M.Fatih ALTINEL : İşte bunları ailelerini teker teker çağırıyorlarmış

Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : İşte ailelerine bildirildi

Şevket GÖKŞAN : Sorun değil yani zaten bildirse bildirmese vaka o yani, evet

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : He ondan sıkıntı olabileceğini avukat mı söyledi?

M.Fatih ALTINEL : Ya şey yapmadık, işte bi problem yok orada bi problem yok yani

Şevket GÖKŞAN : Hiçbir boyutunda sorun yok iyi olur inşallah

M.Fatih ALTINEL : Evet inşallah

Şevket GÖKŞAN : Başka bir durum yok

M.Fatih ALTINEL : Ben size onu soracaktım yani herhangi bir çocuklardan dolayı











424177232 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN ÜÇÜNCÜ SAYFASIDIR.





KAPATIN TELEFONLARIN HEPSİNİ



Şevket GÖKŞAN : Yok yok yok yok bakın bu işin en kötü ihtimalini söyleyeyim, izinsiz eğitim kurumu açmaktan dava açarlar tamam mı?

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : Bu izinsiz eğitim kurumu açmaktan dava açsalar bile ki öyle bir şey olmaz, var sayalım ki oldu

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : Bunun cezası netice de bir yıldır tamam mı kardeş?

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : İlk sefer olması hasebiyle de ihtiyar ederler biraz para cezası keserler olur biter başka bir şey olacağı yok yani

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : Yaa dedim ya yani hoş biz burada terörist değiliz

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : Elimizde kaleş silah yok kalem var elimizde yani

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : Tamam soğuk kanlı olun, rabbim yenecek inşallah

M.Fatih ALTINEL : İnşallah hocam

Şevket GÖKŞAN : Tamam mı, hadi bir gelişme olursa tekrar dönersin

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : Birde arkadaşlara söyleyin, bunlar şu an lanet ettim bu teknolojiye, teknoloji meknoloji kimse kullanmasın kapatın telefonları hepsini

M.Fatih ALTINEL : Tamam hocam inşallah

Şevket GÖKŞAN : Kimin kiminle ne işi varsa yüz yüze yürütsün yaa

M.Fatih ALTINEL : Tamam hocam

Şevket GÖKŞAN : Tamam mı, hadi Allaha emanet ol, dediğim gibi bir gelişme olursa bana haber verin inşallah

M.Fatih ALTINEL : Tamam hocam inşallah

Şevket GÖKŞAN : Hadi selamün aleyküm

M.Fatih ALTINEL : Dua edin hocam













0 539 840 ** ** numaralı telefon Muhammed Fatih ALTINEL ( Mustafa Ertuğrul –Sercan oğlu 1988 doğumlu Erzincan doğumlu Erzincan –merkez nüfusuna kayıtlı Yavuzselim Mah.Bulut 3 Sit.G Blok 5 24000 ERZİNCAN) adına kayıtlıdır.





Bu tutanak 24.02.2009 tarihinde saat:22.00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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NE BULMUŞ Kİ ŞEREFSİZ ÇOCUĞU



İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 424414987 ID

Tarih, Saat Süre : 25.02.2009 / 08:27:06 / 00:02:54

Arayan veya Aranan Numara : 0 539 840 ** ** / 0 530 311** **



Arayan veya Aranan Kişi : Muhammed Fatih ALTINEL / MURAT YILDIRIM

( Şevket GÖKŞAN )

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :









Şevket GÖKŞAN : Efendim Fatih

M.Fatih ALTINEL : Selamün aleyküm

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam

M.Fatih ALTINEL : Hocam dün sabahta aramıştım da cevap vermediniz

Şevket GÖKŞAN : Evet

M.Fatih ALTINEL : Hocam tutuklandılar

Şevket GÖKŞAN : Kimler?

M.Fatih ALTINEL : Hoca efendi, (9) kişi hocam

Şevket GÖKŞAN : (9) kişi

M.Fatih ALTINEL : Evet

Şevket GÖKŞAN : …….cezaevine kondular hee?

M.Fatih ALTINEL : Evet hocam şuan cezaevine gittiler

Şevket GÖKŞAN : Allah Allah

M.Fatih ALTINEL : Hocam bu şey diyor örgüt diye şey yapıyor diyor, ve şey avukat avukatın demesine göre bu örgütlenmeden dolayı yani örgüt diye şey yapmış savcı

Şevket GÖKŞAN : Ne bulmuş ki, bu şerefsiz çocuğu

M.Fatih ALTINEL : Hocam herhalde tam olarak şey Bahadır hocanın evinde para bulmuş

Şevket GÖKŞAN : Hıı

M.Fatih ALTINEL : Biraz ona dayanıyormuş, böyle büyük bir miktar (50) milyar gibi bi para bulmuş

Şevket GÖKŞAN : Haa

M.Fatih ALTINEL : Birde Adem hocanın evinde para bulmuş, işte hocam bu kaçakçılık bilmem ne şu cart curt epey bir yolsuzluk molsuzluk diye suçlamalarda bulunmuş

Şevket GÖKŞAN : ……………nerede ne o çıkartmış yani

M.Fatih ALTINEL : İşte hocam epey bir bişeyler şey yapmış işte de bu dosyayı hocam gizli tutuyorlarmış, avukat dedi

Şevket GÖKŞAN : Hee

M.Fatih ALTINEL : Dosyayı şu an açıklamıyorlarmış daha büyük çaplı bir operasyon yapabilirler diyor şey

Şevket GÖKŞAN : Anladım

M.Fatih ALTINEL : Yani diyor ki, bunu diyo uğraşaçak diyo, şey diyo, yani bunun üstü müstü alt taraf öyle saçma saçma şeyler yapacak diyo, ne yapmaya şey yapacak bilmiyoruz da

Şevket GÖKŞAN : Şimdi iyi olur inşallah, dur bakalım ne çıkacak yaa

M.Fatih ALTINEL : Bir şey diyor musun hocam

Şevket GÖKŞAN : Yok Fatihim görüşürüz inşallah

M.Fatih ALTINEL : Hocam siz neredesiniz, şeyde misiniz?

Şevket GÖKŞAN : İstanbul dayım ben şu anda da

M.Fatih ALTINEL : Kaç gün daha oradasınız?

Şevket GÖKŞAN : Döneceğim inşallah bakayım hele bi yaa

M.Fatih ALTINEL : Tamam hocam

Şevket GÖKŞAN : Tamam hadi selamün aleyküm

M.Fatih ALTINEL : ……….buluşalım mı yoksa hocam

Şevket GÖKŞAN : Nasıl?

M.Fatih ALTINEL : Şey yapalım mı görüşür müyüz yoksa











424414987 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.









Şevket GÖKŞAN : Görüşürüz tabi canım bakalım ne yapacağımıza karar vereceğiz

M.Fatih ALTINEL : Hocam ben daha şey kullanmıyorum, kartları da şey yapıyorum

Şevket GÖKŞAN : Ben du.. bekle arada bir şey yaparsın, ben görüşeceğiz seninle sonra

M.Fatih ALTINEL : Tamam hocam inşallah

Şevket GÖKŞAN : Selamün aleyküm

0 539 840 ** ** numaralı telefon Muhammed Fatih ALTINEL ( Mustafa Ertuğrul –Sercan oğlu 1988 doğumlu Erzincan doğumlu Erzincan –merkez nüfusuna kayıtlı Yavuzselim Mah.Bulut 3 Sit.G Blok 5 24000 ERZİNCAN) adına kayıtlıdır.





Bu tutanak 24.02.2009 tarihinde saat:10.30‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.





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SIKINTI NORMAL DÜZEYDE





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI

Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 ŞUBAT 2009 – 12 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 429481988 ID

Tarih, Saat Süre : 04/03/2009 / 13:04:03/ 00:01:55

Arayan veya Aranan Numara : 0 532 552 ** ** / 0 530 311 ** **



Arayan veya Aranan Kişi : Şevket Süreyya OKANOĞLU / Murat YILDIRIM

( Şevket GÖKŞAN )

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşmanın İçeriği :





Şevket GÖKŞAN : Efendim abi

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Seleymünaleyküm

Şevket GÖKŞAN : Aleykümselam abi

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Abi nasılsın iyi misin

Şevket GÖKŞAN : Sağolasın sen nasılsın

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Allah razı olsun teşekkür ederim arkadaşlarla görüşüyoruz da sizin

Alt komşun sıkıntıları varmış diye duyuyoruz. bizde biliyorum ama

Çok fazla bir sıkıntı yok gibi

Şevket GÖKŞAN : Yok yok

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Şeyin konumu nasıl var mı sıkıntı ?

Şevket GÖKŞAN : Bildiğiniz gibi

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Ha

Şevket GÖKŞAN : Duyduğunuz gibi doğrudur. Sıkıntı normal düzeyde değil yanı,

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Anladım.

Şevket GÖKŞAN : Fatih beyin rahatsızlığı

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Kimin

Şevket GÖKŞAN : Fatih beyin değil de bahadır arkadaşımızın var Bahadır ile çalıştırdıkları

Arkadaşlar var

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Onlar şimdi meşguliyet içerisindeler mi yanı

Şevket GÖKŞAN : Fatih bey meşguliyetin içerisin de diğerleri değil diğerleri şuan

(… anlaşılmadı)

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Bahadır da dahil buna

Şevket GÖKŞAN : Dahil ona evet

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Allah Allah Kuyuda he mi ?

Şevket GÖKŞAN : Sizin oralarda var mı bir şey ?

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Yani burada yokta şuan bir şey yok. Aynı anda bunu dışarı da duyduk

Aydın tarafında da aynı şey olmuş diye aydında olduğunu da bilmiyoruz.

Şevket GÖKŞAN : Var mı orda öyle bir şey

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Benim bildiğim yok

Şevket GÖKŞAN : İyi olun inşallah

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Aman aman

Şevket GÖKŞAN : Tamam

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Allah yardımcınız olsun

Şevket GÖKŞAN : Bir şey diyor musun

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Selam söyleyin

Şevket GÖKŞAN : Selamünaleyküm

Şevket Süreyya OKANOĞLU : Aleykümselam





0 539 840 ** ** numaralı telefon Şevket Süreyya OKANOĞLU (Osman /Fatma oğlu 1969 doğumlu Ordu doğumlu Ordu / merkez nüfusuna kayıtlı Eski Cami Mah. Merdivenli Sok. No:12 K:2 D:2 Salihli, MANİSA) adına kayıtlıdır.





Bu tutanak 04.03.2009 tarihinde saat:14.00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.









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TÜM ARKADAŞLARI ALDILAR







İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Adem SAYAR adlı kişinin kullandığı 0 530 412 ** ** numaralı GSM hattının 11 Şubat 2009 – 11 Mart 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 423364591ID

Tarih, Saat Süre : 23/02/2009 17:39:24 00:01:12

Arayan veya Aranan Numara : 0 530 412 ** ** / 0 532 615 ** **



Arayan veya Aranan Kişi : Adem SAYAR / Sebahattin GÜLDÖKMEZ

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :









Sebahattin GÜLDÖKMEZ :Efendim

Adem SAYAR :Selamün Aleyküm Sebahattin abi

Sebahattin GÜLDÖKMEZ :Aleyna aleyküm selam

Adem SAYAR :Abi bizi ifade için topladılar bizim kurstaki bütün görevli, sohbet eden arkadaşları İl Jandarmadayız, bizi sizden soracak olurlarsa sadece şu meyhane, kahvehane dolaşıyoruz ya onlardan bahsedersiniz.

Sebahattin GÜLDÖKMEZ :Allah Allah

Adem SAYAR :He he

Sebahattin GÜLDÖKMEZ :Ney dedin söyle bakalım bir daha

Adem SAYAR :Sadece şu meyhane kahvehane dolanıyoruz millete, insanlara dini anlatıyoruz ya, zaten başka birşey yok yaptığımız işte oda bu çalışmalarımızdan sadece bahsedersiniz tamam

Sebahattin GÜLDÖKMEZ :Tamam eee bizi ne biliyolar

Adem SAYAR :Yok sizi bilmiyolarda ben ihtiyaten herkesi arıyorum

Sebahattin GÜLDÖKMEZ :Tamam kimleri aldılar

Adem SAYAR :Bütün arkadaşlar burda

Sebahattin GÜLDÖKMEZ :Fadıl hoca

Adem SAYAR :Hepsi burdalar hepsi

Sebahattin GÜLDÖKMEZ :Fadıl hocada

Adem SAYAR :He he

Sebahattin GÜLDÖKMEZ :İl Jandarmada

Adem SAYAR :İl Jandarmadayız he

Sebahattin GÜLDÖKMEZ :Sebahattin beyin haberi varmı

Adem SAYAR :Var var haber verdik

Sebahattin GÜLDÖKMEZ :Tamam

Adem SAYAR :Tamam Sebahattin abi selamün aleyküm.









0 532 615 ** ** Sebahattin GÜLDÖKMEZ (Hatice –Cemalettin oğlu, 13.08.1970 Erzincan doğumlu, Erzincan Merkez nufusuna kayıtlı, Adres: Sebze Hali No: 40 , Erzincan) adına kayıtlıdır.





Bu tutanak 25.02.2008 tarihinde saat:16.00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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MEDİNE VAKFI'NIN PARALARI NEREDEN GELİYOR



İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Adem SAYAR adlı kişinin kullandığı 0 530 412 ** ** numaralı GSM hattıın 11 Şubat 2009 – 11 Mart 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 423374714 ID

Tarih, Saat Süre : 23/02/2009 17:50:53 00:01:22

Arayan veya Aranan Numara : 0 530 412 ** ** / 0 532 241** **



Arayan veya Aranan Kişi : Adem SAYAR (A.Bahadır ALTINEL)/ Şükrü KÖSEN

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :









Şükrü KÖSEN :Efendim

A.Bahadır ALTINEL :Selam Aleyküm

Şükrü KÖSEN :Aleyküm selam hocam

A.Bahadır ALTINEL :Varmı bir gelişme

Şükrü KÖSEN :Yok siz nerdesiniz, daha hala ordamısınız

A.Bahadır ALTINEL :He he

Şükrü KÖSEN :İfadeleri aldılarmı

A.Bahadır ALTINEL :İfadelerine alanları gönderiyolar, bizi herhalde savcı alacakmış belki yarına kalabilir

Şükrü KÖSEN :Yarına kadar ordamı kalacaksınız

A.Bahadır ALTINEL :Bilmiyom işte bir onkişi falan herhalde kalacak burda diğerlerini ifadelerini alıp gönderiyolar, tanık olanların

Şükrü KÖSEN :Hıı soru ne diyorlar hocam

A.Bahadır ALTINEL :Medine vakfının paraları nerden geliyor

Şükrü KÖSEN :Nerden geliyo milletten topluyoruz

A.Bahadır ALTINEL :Ondan sonra işte hocaların maaşını nerden veriyolar ondan sonra ne faaliyet yapıyosunuz

Şükrü KÖSEN :Senin vakıfla ne ilgin varki sen resmi diyanet imamı değilmisin

A.Bahadır ALTINEL :O ayrı benimki ayrı, öyle soruyolar

Şükrü KÖSEN :Eee, vakfın yetkisi zaten yok

A.Bahadır ALTINEL :Ayrı meselede yani öbürlerine öyle soruyolar

Şükrü KÖSEN :Çocuklyara ne soruyolar

A.Bahadır ALTINEL :Kuran öğretiyolarmı, kuran kursumu, para veriyomusunuz

Şükrü KÖSEN :Siz ne dediniz

A.Bahadır ALTINEL :Gerekeni söyledik

Şükrü KÖSEN :Ha iyi tamam, bu telefon numarası kimin

A.Bahadır ALTINEL :Bu Adem'in

Şükrü KÖSEN :Ha bundan aradımmı konuşabilirmiyiz

A.Bahadır ALTINEL :He konuşabiliriz

Şükrü KÖSEN :Ha iyi tamam, dur ben arayım dur ben arayım.









0 532 241 ** ** Şükrü KÖSEN (Gülşah-Lütfi OĞLU, 24.04.1961 Erzincan DOĞUMLU, Erzincan Kemah nufusuna kayıtlı, Adres: Buğday Mey. 758.Sok. No:2 Erzincan adına kayıtlıdır.





Bu tutanak 25.02.2008 tarihinde saat:16.30‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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SOSYAL FAALİYET YAPIYORUZ DEDİK







İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2009 Gün Ve 2009/116 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Adem SAYAR adlı kişinin kullandığı 0 530 412 ** ** numaralı GSM hattıın 11 Şubat 2009 – 11 Mart 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : ( ) 423376531 ID

Tarih, Saat Süre : 23/02/2009 17:52:20 00:02:18

Arayan veya Aranan Numara : 0 530 412 ** ** / 0 532 241 ** **



Arayan veya Aranan Kişi : Adem SAYAR (A.Bahadır ALTINEL)/ Şükrü KÖSEN

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :









Şükrü KÖSEN :Kuran öğreniyomusunuz

A.Bahadır ALTINEL :O zaman şey isterler efendim

Şükrü KÖSEN :Hee ben Avukatla, diğer telefon avukatta hocam söyleki ben söyleyeyim ona

A.Bahadır ALTINEL :He

Şükrü KÖSEN :Ben ona söylüyodum şimdi, he kuran öğretiyorlarmı demişler, ne demişler

A.Bahadır ALTINEL :Yok Sosyal faaliyet yapıyoruz belki, çocuklar açıköğretime dışardan şey yapıyolar, küçük çocuklar için işte ya günü gibi veya buna benzer oyun oynatma gibi öyle yapıyoruz dedik

Şükrü KÖSEN :Hı hı tamam iyi

A.Bahadır ALTINEL :İfadeler böyle

Şükrü KÖSEN :Sizin şimdi başsavcımı alacakmış

A.Bahadır ALTINEL :Başsavcı dediler artık bilemiyorum başsavcımı başka savcımı

Şükrü KÖSEN :Eee askeriyede savcımı alıyo ifadeleri Lokman

A.Bahadır ALTINEL :Onu bilmiyorum

Şükrü KÖSEN :Jandarmada savcımı alıyo ifadeyi

A.Bahadır ALTINEL :Bizimkileri, bize dedilerki sizinkileri savcı alacak

Şükrü KÖSEN :Ha sizinkileri siz özelsiniz

A.Bahadır ALTINEL :Yani o faal grupmuş biz beş altı kişi

Şükrü KÖSEN :Siz ne grubu

A.Bahadır ALTINEL :Faal faal

Şükrü KÖSEN :Faal grubu savcı alacakmış onlar diğerlerini

A.Bahadır ALTINEL :Diğerlerini alıp gönderiyolar

Şükrü KÖSEN :Ha onları alıp gönderiyolar faal gurubuda savcı alacakmış

A.Bahadır ALTINEL :Hah öyleymiş

Şükrü KÖSEN :Senin peki resmiyette bişeyin yokki orda

A.Bahadır ALTINEL :Ya bişey yok olmasın evimi aradılar ya

Şükrü KÖSEN :Telefon kayıtlarında çıkmıştır o ha

A.Bahadır ALTINEL :Yani evimi aradılar resmiyeti olsun olmasın yani

Şükrü KÖSEN :Senin evini niye arıyorlar

A.Bahadır ALTINEL :Ee herkesin evini aradılar

Şükrü KÖSEN :Allah Allah, herkes ordamı şimdi

A.Bahadır ALTINEL :Herkes bunda he

Şükrü KÖSEN :Allah Allah

A.Bahadır ALTINEL :Hiç kimse kalmadı bizden bütün medine vakfı burda, iki rekatta namaz kıldık

Şükrü KÖSEN :İyi elhamdulullah ne güzel ya

A.Bahadır ALTINEL :Hee

Şükrü KÖSEN :Onlarada imamlık yapaydın hocam, bizi alıyolarmı dışardan gelekmi

A.Bahadır ALTINEL :Israr ederseniz alırlar

Şükrü KÖSEN :Allah Allah

A.Bahadır ALTINEL :Hee

Şükrü KÖSEN :Ziyarete alıyolarmı

A.Bahadır ALTINEL :Ziyareti bilmiyorumda ısrar ederseniz, gelsene sen basınsın gelsene deki kameraya alacam böyle baskın yapmışsınız de, televizyona çıkaracam deki

Şükrü KÖSEN :Valla yav, ya hocam epeydir kirlenmiştik ya paslarınız silinsin ya



423376531 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.





JANDARMA OLDUĞU İÇİN YAPACAK BİR ŞEY YOK









A.Bahadır ALTINEL :He olsun hadi

Şükrü KÖSEN :Bunlar böyle oldumu iyi oluyo, hocam başka eee, herhaldeki başka yapacak birşey yok gibi çünkü Jandarma olduğu için öyle yani yapacak birşey yok

A.Bahadır ALTINEL :Yok şuanda birşey yok yani ifadeyi alana kadar bekleyeceğiz

Şükrü KÖSEN :He Milletvekili'ni aradım ben, Eee dediki ber Vali'yi aradım dedi

A.Bahadır ALTINEL :Hıı

Şükrü KÖSEN :Öyle yani

A.Bahadır ALTINEL :Tamam

Şükrü KÖSEN :Tamam ben bu Adem hocanınmı bu

A.Bahadır ALTINEL :He he

Şükrü KÖSEN :Tamam ben bunu kaydedeyim

A.Bahadır ALTINEL :Bundan ulaşabilirsin haydi selamaleyküm

Şükrü KÖSEN :Görüşürüz aleykümselam.













0 532 241 ** ** Şükrü KÖSEN (Gülşah-Lütfi OĞLU, 24.04.1961 Erzincan DOĞUMLU, Erzincan Kemah nufusuna kayıtlı, Adres: Buğday Mey. 758.Sok. No:2 Erzincan adına kayıtlıdır.

Bu tutanak 25.02.2008 tarihinde saat:16.30‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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SÜRECEK

