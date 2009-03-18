'Baskılar' nedeniyle Gürcü gazetesi kapandı

Gürcistan'da haftalık çıkan Georgian Times gazetesinin sahibi Malkhaz Gulaşvili, Gürcüce yayımlanan gazetesini "yetkililerin ailesine uyguladığı baskılar nedeniyle" kapattığını açıkladı.



Gulaşvili, düzenlediği basın toplantısında, "polisin geçen hafta oğlunun aracını durdurduğunu, oğlunun ve arkadaşlarının başlarına silah dayayarak ve onları tehdit ederek aracı aradığını" iddia etti.



"Ailesini hedef alan bu psikolojik terör" nedeniyle gazetenin 17 yıldır sürdürdüğü yayınına son verme kararı aldığını kaydeden Gulaşvili, bu "baskıların", 13-14 Martta Avusturya'daki aşırı sağcı "Özgürlük Partisi" ile birlikte Viyana'da Gürcistan konusunda düzenledikleri konferanstan sonra arttığını öne sürdü. Gürcü televizyon kanallarında geniş yer bulan konferansın, Moskova'da yaşayan Gürcüler ve Kremlin tarafından desteklendiği iddiaedilmişti.



Malkhaz Gulaşvili, muhalefetten bazı temsilcilerin de katıldığı bu konferansın, Gürcistan'da "karışık tepkilere neden olduğunu, yetkililerin katılımcılardan şüphe etmeye başladıklarını" öne sürdü. "Gürcistan'daki medya özgürlüğü miti şüphelidir. Mevcut şiddet koşulları altında, topluma özgür ve objektif bir gazete sunamıyorum" diye konuşan Gulaşvili, gazetesinin yine aynı adla yayınlanan İngilizce versiyonunun basımına devam edeceklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 14 Martta yaptığı bir konuşmada konferansa gönderme yaparak, "Televizyonda, Gürcistan'ın enerji sektörü mafyasının eski babası Levan Pirveli'nin Viyana'dan bize nasıl vaaz verdiğini gördüm" demişti. Saakaşvili, konferansa katılan eski milletvekili Levan Pirveli'nin "Viyana'ya kaçtığını ve şimdi oradan Gürcistan'ı karıştırmaya çalıştığını, intikamcıların başarısız olacağını" söylemişti.



Öte yandan Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gulaşvili'nin iddialarını şiddetle reddetti. Bakanlık, yayıncının kendisine ya da ailesine herhangi bir baskı yapılmadığını açıkladı.



Gulaşvili, iktidar partisi milletvekili Davit Bezuaşvili'nin sahibi olduğu Gürcistan Sanayi Grubunun (GIG) ortakları arasında yer alıyor. Bezuaşvili'nin kardeşi Gela Bezuaşvili, ülkenin istihbarat kurumunun başkanı olarak görev yapıyor. GIG'in hisse sahibi olduğu medya kuruluşları arasında ülkenin önemli televizyon kanalları Rustavi 2, Pirveli gibi kuruluşlar da bulunuyor.

