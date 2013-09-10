Baskıcı dekana tüm dünyadan tepki

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran'ın ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik baskılarına, öğrencileri fişleme girişimlerine karşın başlatılan “Akademinin özgürlüğü, bizim özgürlüğümüz” kampanyasına, Noam Chomsky, Judith Butler ve Nancy Fraser gibi dünyaca ünlü isimlerin de aralarında yer aldığı yüzlerce kişi destek verdi.

Greve giden akademisyenlere soruşturma açtı

Yusuf Devran, ilk olarak, kendisi hakkında Ekşi Sözlük'te olumsuz eleştiride bulunan bir öğrencisine uzaklaştırma cezası vermesiyle gündeme gelmişti. Sonrasında da fakülte içinde çeşitli öğrenci gruplarının kayırılması, başka öğrenci gruplarına ise sürekli soruşturmalar açılmasıyla ses getirdi. Yüksek lisans başvurularında öğrencileri siyasi görüşlerine göre fişlediği listeler ortaya çıktı. Geçen dönem sonunda, sınav zamanlarında çıkan kavgaları önlemek amacıyla, öğrencilerin okula girmesini sınavdan 1 saat öncesine kadar yasaklayan Dekan Devran, son olarak da KESK'in grev çağrısına katılan akademisyenlere soruşturma açmıştı.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, KESK'in 4-5 Haziran 2013 tarihlerinde uyguladığı iş bırakma eylemine katılan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Eğitim-Sen üyesi 11 araştırma görevlisi hakkında Rektörlük tarafından başlatılan disiplin soruşturmalarına karşı Eğitim-Sen İstanbul Üniversiteler Şubesinin başlattığı imza kampanyasına tüm dünyadan destek yağıyor.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nü soruşturmaları geri çekmeye, İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Devran’ı da akademik personelin anayasal, demokratik ve sendikal haklarını kullanmalarını engellemekten vazgeçmeye çağıran kampanya metnine şimdiye kadar yurt içinden 79, yurt dışından ise 102 üniversiteden toplam 661 akademisyenin yanı sıra çok sayıda gazeteci, yazar, siyasetçi, aktivist ve her meslek grubundan yurttaş imza attı.

Chomsky, Butler ve Fraser da imzacılar arasında

Dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky, feminist düşünürler Judith Butler ve Nancy Fraser ile birlikte akademisyen Baskın Oran, Ahmet İnsel, Füsun Üstel, Yasemin İnceoğlu, Ferhat Kentel, Fatmagül Berktay, Tahsin Yeşildere, Gençay Gürsoy, Onur Hamzaoğlu ve Sevda Alankuş da imzacılar arasında yer aldı.

Gazeteci Ahmet Şık, Bağış Erten, Banu Güven, Ezgi Başaran, Hayko Bağdat, Musa Ağacık, Nedim Şener, Nuray Mert ve Ragıp Duran; araştırmacı-yazar İsmail Beşikçi; yazar Ahmet Ümit, Emrah Serbes, Murat Uyurkulak, Necmiye Alpay ve Yiğit Bener; senarist ve oyuncu Ercan Kesal; şair Orhan Alkaya; DİSK genel sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Levent Tüzel’in yanı sıra, Marmara İletişim Mezunlar Derneği (İLMED) kurucu başkanı Nusret Yılmazer ve bir önceki başkan Arif Esen de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki soruşturmalara dur dediler.

İmza kampanyası araştırma görevlilerinin savunmalarını verecekleri 11 Eylül 2013 tarihine kadar sürecek. Kampanya metni ve imzacılar listesi Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, YÖK, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Fakültesi Dekanlığı gibi ilgili kurumlara teslim edilecek.

İmzaya açılan "Akademinin özgürlüğü, bizim özgürlüğümüz!" başlıklı metinde, KESK'in Gezi Parkı eylemleri sırasında 4-5 Haziran'da yaptığı iki günlük yasal iş bırakma eylemine katılanlar hakkında başlatılan soruşturma süreci ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran'ın görevde olduğu iki yıl içinde 15 araştırma görevlisi hakkında açılan 25 soruşturma anlatılıyor. Üniversite yönetiminin insan hakkı sözleşmeleri, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile idari yargı kararlarını hiçe sayan tutumunun aktarıldığı metinde, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne darbe niteliğindeki hukuksuz soruşturmaların geri çekilmesi ve Prof. Dr. Devran'ın da akademik personelin anayasal, demokratik ve sendikal haklarını kullanmalarını engellemekten ve soruşturma mekanizmasını araştırma görevlileri üzerinde psikolojik şiddet aracı olarak kullanmaktan vazgeçmesi çağrısı yer alıyordu.