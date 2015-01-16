Baskı altındaki yerel gazete protesto için manşette 'kol böreği, vali kebabı, vezir parmağı' tarifi veriyor

Batman’ın günlük yerel gazetelerinden Yön Gazetesi, gelen baskı ve davalar üzerine manşetlerini değiştirdi. Gazete, 22 Aralık’tan itibaren yemek tarifi manşetleriyle çıkıyor.

Yayın hayatına 1 Eylül 2013’te başlayan ve günlük olarak yayımlanan gazete, Batman’daki kamu kurumlarında yaşanan aksaklıkları birinci sayfasına taşıdı.



Ancak gazetenin yaptığı bazı haberler, ilin kamu yöneticilerini ve ileri gelenlerini rahatsız etti. Ardarda gelen davalar ve baskılar sonucu gazete farklı bir yayıncılık anlayışına yöneldi. Gazete yaklaşık 20 gündür manşetine yemek tariflerini taşımaya başladı.



Milliyet’ten Arif Balkan’ın haberine göre her gün bir yemek tarifiyle çıkan gazete, bu yöntemle okurlarının da ilgisini çekti.

Vali kebabı, kol böreği tariflerini manşet yapıyor

Fikrin mimarı ise gazetenin yazı işleri müdürü Ferit Tunç. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan ve doktorası süren Tunç, hepsi belgeli olmasına rağmen haberlerine yönelik açılan davalardan yıldıkları için böyle bir yayıncılığa yöneldiklerini söyledi. Bugüne kadar, kol böreği, babuko, züveydiz, mumbar dolması, vali kebabı ve vezir parmağı gibi yemek tariflerini manşet yaptıklarını belirten Tunç, okurların ilk başta yaptıkları yayına anlam veremediğini belirtti.

‘Belgesiz haberimiz yok’

Gazeteyi 7 kişilik bir ekiple tüm habercilik ilke ve kurallarına bağlı olarak çıkardıklarını belirten Tunç şöyle devam etti: “Yayın hayatımıza başladığımız günden bu yana belgesi olmayan tek bir habere bir imza atmadık. Ancak hemen her haberimizle ilgili birileri bizi baskı altına almaya çalıştı. Batman Müze Müdürlüğü’nün kazı çalışmalarında görevli personele kilogramını 42 TL’den aldığı eti haberleştirdik, baskı ve davalara maruz kaldık. İstanbul’da bile etin kilogramını 42 TL’den daha ucuza alırısınız. Batman Ünivetsitesi rektörünün botanik bölümü mezunu oğlunun Bilgi İşlem Dairesi’ne alınmasını eleştirdik, yine baskılara maruz kaldık. Bir üniversite düşünün yaptığımız haberlerden sonra sadece gazetemizi karalamak için senato topluyor.”

15 ayda 40’a yakın dava açıldı

Tunç, 500 tirajlı gazetelerinin protestodan sonra tiraj kaybetmediğini de belirterek şunları söyledi: “15 aylık yayın hayatında gazetemize açılan 40’a yakın dava bulunuyor. Bunların sonuçlanan 16’sının tamamında mahkeme bizi haklı buldu. Baskı ve davalara dayanamayınca benim de aklıma gazeteyi yemek tariflerinden manşetlerle çıkarmak geldi. Yemeyi çok seviyorlar biz de o yüzden yemek tarifleri veriyoruz. Böylelikle davaları ve baskıları protesto ediyoruz. Protesto kararı aldığımız ilk gün kimse bir anlam veremedi ama daha sonra anlaşıldı. Okuyucumuz gazetesine eskisinden daha fazla sahip çıkıyor. Protestomuzu özgür bir yerel basın oluşana kadar sürdüreceğiz.”