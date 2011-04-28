-BASKETBOLUN İKİ YILDIZI İSTANBUL'A GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) geçmişteki efsane oyuncularından Kareem Abdul-Jabbar ve bu ligde ilk Türk All-Star oyuncusu olma başarısını gösteren Mehmet Okur, 6 Mayıs Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek ''Meganeomani inspired by NBA Partisi''ne katılacak. NBA ile gerçekleştirdiği işbirliğini bu organizasyonun içinde yer alan iki yıldızla kutlayacak Renault Meganeomani'nin partisine, spor camiasının tanınmış simalarının da katılması bekleniyor. ABD'nin New York kentinde 1947 yılında doğan Kareem Abdul-Jabbar, en fazla All-Star seçilen ve en fazla All-Star maçı oynayan oyuncu unvanlarıyla tüm zamanların en iyi basketbolcularından kabul ediliyor. Kariyeri boyunca yaptığı 38 bin 387 sayı ile bu kategoride NBA rekortmeni olan Abdul-Jabbar, kırdığı rekorlarla ''Tüm zamanların NBA efsanesi'' olarak gösteriliyor. Partide yer alacak Türk oyuncu Mehmet Okur ise kariyerine OYAK Renault'da başladı. Kariyerinin son 9 yılını NBA'de geçiren Mehmet Okur, 2007 yılında NBA'de All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu oldu. Okur, NBA'de yer alan Türk basketbolcular arasında en yüksek maç başına sayı (13.7), ribaunt (7.1) ve 1.7 asistlik kariyer ortalamalarına sahip bulunuyor.