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Basketbol'da toplu sonuçlar 

İSTANBUL-(DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12

25 Aralık 2017 01:18

İSTANBUL-(DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 12. hafta mücadelesine 3 maçla devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde 11. hafta, 2 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak: 89-72
Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor: 101-58
Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan: 79-71
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 73-66
Fenerbahçe-Abdullah Gül Üniversitesi: 78-60
 

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