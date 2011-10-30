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Spor

Basketbolda özel turnuva yarın İstanbul'da İSTANBUL (A.A)

30 Ekim 2011 12:11

-Basketbolda özel turnuva yarın İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımı ile birlikte Beko Basketbol Ligi  ekiplerinden Banvit ve Kazakistan temsilcisi Astana'nın katılacağı özel turnuva yarın İstanbul'da başlayacak. Beşiktaş Milangaz Arena'da gerçekleştirilecek turnuva 3 gün sürecek. Turnuvada protokol hariç tüm tribünler için bilet fiyatları 10 lira olarak belirlenirken, protokol tribün biletlerinin ise 100 lira olduğu, turnuva boyunca elde edilecek gelirlerin tamamının Van'daki deprem mağdurlarına gönderileceği açıklandı. Turnuvanın maç programı şöyle: Yarın: 19.00 Beşiktaş Milangaz-Astana 1 Kasım Salı: 19.00 Beşiktaş Milangaz–Banvit 2 Kasım Çarşamba: 18.00 Astana-Banvit

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