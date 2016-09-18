Basketbolda Euro 2017'nin son biletleri sahiplerini buldu

Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde son maçlar oynandı. G Grubu'nda Büyük Britanya, Lüksemburg'a 82-75 yenilmesine ve 3. mağlubiyetini karşın en iyi 4 ikinciden biri olarak Eurobasket vizesini aldı.

B Grubu'nda ise kötü maçlar kaybeden Almanya son maçta sürprize izin vermedi ve Hollanda'yı 82-51 yenerek grupta zirveyi elde etti. Hollanda farklı kaybederek en iyi ikincilik için büyük bir şansı kaçırdı.

D Grubu'nda Polonya, Estonya'yı 94-63 yenerek grubu zirvede tamamladı ve Eurobasket vizesini alan bir diğer takım oldu.

EuroBasket 2017'ye katılacak takımlar

Ev Sahipleri: Türkiye, Finlandiya, İsrail, Romanya

Olimpiyat ve Olimpiyat elemelerinde oynayan takımlar: Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Letonya,Litvanya, Sırbistan, İspanya

Elemelerden gelenler: Belçika, İzlanda, Almanya, Rusya, Polonya, Slovenya, Ukrayna, Karadağ, Güercistan, Macaristan, Büyük Britanya