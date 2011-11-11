-Basketbolda dördüncü hafta maçları ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 4'üncü hafta maçları tamamlandı. (A) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, deplasmanda İspanya'nın Bilbao Basket takımını 73-70 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.(C) Grubu'nda yer alan Anadolu Efes ise sahasında Maccabi Electra ile karşılaştı. Rakibine 79-72 yenilen Anadolu Efes, ikinci mağlubiyetini aldı. Galatasaray Medical Park, haftayı galibiyetle kapattı. (D) Grubunda yer alan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Sloven ekibi Union Olimpija'yı 79-70 yendi ve 2. galibiyetine ulaştı. Caja Laboral, CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona'nın gruplarını lider tamamladığı 4'üncü haftada alınan sonuçlar şöyle: /* (A) Grubu: ---------- Bennet Cantu - Olimpiakos : 64 - 63 Bilbao Basket - Fenerbahçe Ülker : 70 - 73 SLUC Nancy - Caja Laboral : 90 - 85 (B) Grubu: ---------- Unicaja - KK Zagreb : 99 - 85 Zalgiris Kaunas -Brose Baskets : 81 - 70 Panathinaikos - CSKA Moskova : 76 - 78 (C) Grubu: ---------- Anadolu Efes - Maccabi Electra : 72 - 79 Belgacom Spirou - EA7 Emporio Armani : 76 - 81 Partizan mt:s - Real Madrid : 80 - 79 (D) Grubu: ---------- Union Olimpija - Galatasaray MP : 70 - 79 Asseco Prokom - Unics : 68 - 72 Barcelona Regal - Montepaschi Siena : 92 - 75 Bu sonuçların ardından gruplarda puan durumu ise şöyle oluştu: (A) Grubu: Takımlar O G M A Y P Ave. --------------------------------------------------- 1. Caja Laboral 4 3 1 316 304 7 12 2. Bennet Cantu 4 3 1 291 282 7 9 4. SLUC Nancy 4 2 2 332 328 6 4 3. Fenerbahçe Ülker 4 2 2 303 306 6 -3 5. Bilbao Basket 4 1 3 288 299 5 -11 6. Olimpiakos 4 1 3 284 295 5 -11 (B) Grubu: Takımlar O G M A Y P Ave. --------------------------------------------------- 1. CSKA Moskova 4 4 0 348 271 8 77 2. Panathinaikos 4 3 1 347 292 7 55 3. Malaga 4 3 1 340 339 7 1 4. Brose Baskets 4 1 3 318 319 5 -1 5. Zalgiris Kaunas 4 1 3 308 334 5 -26 6. KK Zagreb 4 0 4 259 365 4 -106 (C) Grubu: Takımlar O G M A Y P Ave. --------------------------------------------------- 1. Maccabi Tel-Aviv 4 3 1 319 309 7 10 2. Real Madrid 4 2 2 346 322 6 24 3. Anadolu Efes 4 2 2 297 286 6 11 4. Olimpia Milano 4 2 2 302 305 6 -3 5. Partizan 4 2 2 310 314 6 -4 6. Charleroi 4 1 3 313 351 5 -38 (D) Grubu: Takımlar O G M A Y P Ave. --------------------------------------------------- 1. Barcelona Regal 4 4 0 359 265 8 94 2. Montepaschi Siena 4 3 1 336 297 7 39 3. GS Medical Park 4 2 2 296 313 6 -17 4. Unics 4 2 2 276 304 6 -28 5. Union Olimpija 4 1 3 261 306 5 -45 6. Asseco Prokom 4 0 4 263 306 4 -43 /*