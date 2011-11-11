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Basketbolda dördüncü hafta maçları ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 03:18

-Basketbolda dördüncü hafta maçları ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 4'üncü hafta maçları tamamlandı. (A) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, deplasmanda İspanya'nın Bilbao Basket takımını 73-70 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.(C) Grubu'nda yer alan Anadolu Efes ise sahasında Maccabi Electra ile karşılaştı. Rakibine 79-72 yenilen Anadolu Efes, ikinci mağlubiyetini aldı.  Galatasaray Medical Park, haftayı galibiyetle kapattı. (D) Grubunda yer alan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Sloven ekibi Union Olimpija'yı 79-70 yendi ve 2. galibiyetine ulaştı. Caja Laboral, CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona'nın gruplarını lider tamamladığı 4'üncü haftada alınan sonuçlar şöyle: /* (A) Grubu: ---------- Bennet Cantu - Olimpiakos            : 64 - 63 Bilbao Basket - Fenerbahçe Ülker     : 70 - 73 SLUC Nancy - Caja Laboral            : 90 - 85 (B) Grubu: ---------- Unicaja - KK Zagreb                  : 99 - 85 Zalgiris Kaunas -Brose Baskets       : 81 - 70 Panathinaikos - CSKA Moskova         : 76 - 78 (C) Grubu: ---------- Anadolu Efes - Maccabi Electra       : 72 - 79 Belgacom Spirou - EA7 Emporio Armani : 76 - 81 Partizan mt:s - Real Madrid          : 80 - 79 (D) Grubu: ---------- Union Olimpija - Galatasaray MP      : 70 - 79 Asseco Prokom - Unics                : 68 - 72 Barcelona Regal - Montepaschi Siena  : 92 - 75 Bu sonuçların ardından gruplarda puan durumu ise şöyle oluştu: (A) Grubu: Takımlar              O   G   M    A    Y    P  Ave. --------------------------------------------------- 1. Caja Laboral       4   3   1   316  304   7   12 2. Bennet Cantu       4   3   1   291  282   7    9    4. SLUC Nancy         4   2   2   332  328   6    4 3. Fenerbahçe Ülker   4   2   2   303  306   6   -3   5. Bilbao Basket      4   1   3   288  299   5  -11  6. Olimpiakos         4   1   3   284  295   5  -11  (B) Grubu: Takımlar              O   G   M    A    Y    P  Ave. --------------------------------------------------- 1. CSKA Moskova       4   4   0   348  271   8   77 2. Panathinaikos      4   3   1   347  292   7   55 3. Malaga             4   3   1   340  339   7    1 4. Brose Baskets      4   1   3   318  319   5   -1 5. Zalgiris Kaunas    4   1   3   308  334   5  -26 6. KK Zagreb          4   0   4   259  365   4 -106    (C) Grubu: Takımlar              O   G   M    A    Y    P  Ave. --------------------------------------------------- 1. Maccabi Tel-Aviv   4   3   1   319  309   7   10 2. Real Madrid        4   2   2   346  322   6   24 3. Anadolu Efes       4   2   2   297  286   6   11 4. Olimpia Milano     4   2   2   302  305   6   -3 5. Partizan           4   2   2   310  314   6   -4 6. Charleroi          4   1   3   313  351   5  -38 (D) Grubu: Takımlar              O   G   M   A    Y    P  Ave. --------------------------------------------------- 1. Barcelona Regal    4   4   0  359  265   8   94 2. Montepaschi Siena  4   3   1  336  297   7   39 3. GS Medical Park    4   2   2  296  313   6  -17  4. Unics              4   2   2  276  304   6  -28  5. Union Olimpija     4   1   3  261  306   5  -45  6. Asseco Prokom      4   0   4  263  306   4  -43  /*

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