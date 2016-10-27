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Spor

Basketbolda deplasman yasağı kalkmadı

Dört kulüp arasındaki maçlarda deplasman taraftarları maçları izleyemeyecek

27 Ekim 2016 17:22

Basketbolda Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan ve Trabzonspor Medical Park arasında oynanacak maçlarda deplasmana taraftar götürme yasağı devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, deplasman yasağının basketbolda süreceğini belirtti.

Sar-lacivertli kulübün açıklamasında, İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 4 Ekim’de yaptığı toplantıda, bu 4 takım arasında lig, Türkiye Kupası ve Avrupa müsabakalarında misafir takımın seyirci getiremeyeceği kararının alındığı ifade edildi.

Futbolda bu sezon deplasman yasağı kalkmış ve Beşiktaş -Galatasaray ile Galatasaray-Trabzonspor maçlarını konuk takım seyircileri tribünden takip edebilmişti.

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