Basketbol’da ceza yağdı

Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 2009 yılı WADA yasaklı maddeler listesinde bulunan maddeleri kullandıkları tespit edilen Türkiye Basketbol İkinci Ligi takımlarından Beykoz'dan Onur Bolat ile Bornova Belediyesi'nden Çağlar Gürle'ye 8'er ay müsabakalardan men ve 4'er bin TL para cezası verdi.



Kuruldan yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde 10 Ocak'ta Bursa'da oynanan Bursa Basketbol-Bornova Belediyesi maçından sonra Bornova Belediyesi sporcusu Çağlar Gürle ile 17 Ocak'ta İstanbul'da oynanan Beykoz-Uşak Belediyesi müsabakası bitiminde Beykoz sporcusu Onur Bolat'tan alınan doping numunelerinde, 2009 yılı WADA yasaklı maddeler listesinde bulunan maddeden tespit edildiği, bu nedenle her iki sporcuya da eylemlerine uyan maddeler uyarınca 8'er ay müsabakalardan men ve 4'er bin TL para cezası verildiği bildirildi.



Türk Telekom’a para cezası



Kurul, Beko Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom'a toplam 8 bin TL para cezası verdi.

Türk Telekom'un, ligde kendi evinde Efes Pilsen ve Darüşşafaka Cooper Tires ile yaptığı maçlarda taraftarlarının küfürlü tezahüratta bulunması ve anons yapılmasına sebep olunması nedeniyle başkent temsilcisi 4'er bin TL, toplamda 8 bin TL para cezasına çarptırıldı.



EBBL'de tarihi ceza



Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu ayrıca, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) takımlarından Hakkarigücü'ne tarihi cezalar verdi.

EBBL'de 24.01.2009 tarihinde Hakkarigücü-Siirt Belediyesi müsabakası sırasında yaşanan olaylar nedeniyle, Hakkarigücü Kulübü 4 maç seyircisiz oynama ve 2 bin TL para cezasına çarptırılırken, ev sahibi takım sporcularından Davut Beyter, Özer Esatoğlu ve Mahmut Şimşek'e 16'şar maç müsabakalardan men ve 1000'er TL, Metin Bor ve İsmail Okay'a ise 6'şar maç müsabakalardan men ve 300'er TL para cezası verildi.

