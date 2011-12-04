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Spor

Basketbolda Avrupa Şampiyonası kuraları çekildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2013 Avrupa Şampiyonası elemelerinde, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Belarus ile (F) grubunda mücadele edecek.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2013 Avrupa Şampiyonası elemelerinde, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Belarus ile (F) grubunda mücadele edecek.



2013 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemeleri ile 2011 Altyapı Avrupa Şampiyonalarının kura çekimi Almanya'nın Münih kentinde yapıldı. 


Kuraya seri başı olarak 1. torbadan katılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya'da düzenlenecek 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Belarus ile aynı grupta yer aldı.


24 takımın mücadele edeceği 2013 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'na, ev sahibi Slovenya ile İspanya, Fransa, Rusya, Makedonya, Litvanya, Yunanistan ve Büyük Britanya direkt olarak katılacak.  Kalan 16 takım ise 31 ülkenin 5'i 5'li, biri de 6'lı olmak üzere toplam 6 grupta mücadele edeceği ''EuroBasket 2013'' elemeleri ile belirlenecek. 


Eleme gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ile üçüncü sırayı alan en iyi 4 ekip de Slovenya vizesi alacak. Elemelerde gruplar şu şekilde oluştu.


A Grubu: Sırbistan, İsrail, Karadağ, Estonya, Slovakya, İzlanda 


B Grubu: Almanya, Bulgaristan, İsveç, Azerbaycan, Lüksemburg. 


C Grubu: Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan, Avusturya, Kıbrıs Rum Kesimi.


D Grubu: Gürcistan, Bosna-Hersek, Letonya, Hollanda, Romanya. 


E Grubu: Finlandiya, Polonya, Belçika, İsviçre, Arnavutluk, 


F Grubu: Türkiye, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Belarus, 


2011 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Türk Milli Takımı, elemelerde mücadele etmeden doğrudan finallere katılacak.


Türk Milli Takımı'nın yanı sıra, Rusya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Büyük Britanya'nın eleme oynamadan gideceği 2013 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde ise 26 takım mücadele edecek. 


2013 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Fransa'da düzenlenecek.


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