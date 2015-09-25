Basketbolcu Enes Kanter 'belaların defi için' 1111 kurban kestirdi

Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter, bayramda dünyanın farklı bölgelerine dağıtılmak üzere toplam 1111 kurban kestirdi.

Zaman'da yer alan habere göre, Oklahoma City Thunder ile 70 milyon dolarlık kontrata imza atan genç pivot, "Bu sene özellikle ülkemizde yaşanan dertli ve hüzünlü süreç beni daha çok kurban kesmeye motive etti. Söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama, edilen hizmetlerin bu röportajı okuyanların duasına ortak olması için diyeyim: Bu sene tüm bu söylediğim belaların defi için 1,111 kadar kurban kestirdim." dedi

Gurbette bayramı değerlendiren Enes Kanter, "Gurbet hüzün demek. Ben de her bayram olduğu gibi bu bayramı da can ülkemden, vatanımdan ayrı geçirdiğim için hüzünlüyüm. Ancak insan bulunduğu yeri dostları icin severmiş. Ben de gurbette dostlarım ile mutlu oluyorum" dedi.

Kurban ile ilgili bilgi veren Kanter, "Bu sene özellikle ülkemizde yaşanan dertli ve hüzünlü süreç beni daha çok kurban kesmeye motive etti. İçinden geçtiğimiz demokrasi imtihanı, katledilen hukuk ve yöntem usulsüzlüğü ve bunları takip eden, daha doğrusu hortlayan terör beni çok üzdü. Gelen şehitlerimiz, hiç uğruna feda edilen vatan evlatlarımız, ülkemiz üzerine gelen belaları bir paratoner olarak çekmiştir duasıyla, üzüntümü bastırmaya çalışıyorum. Bu sene şehitlerimiz adına da, tüm dünyadaki İslam aleminin içinde olduğu sıkıntılar adına da, Suriye'de yaşanan insanlık dramı mağdurları niyetine de, tüm bunların bertarafı için kurbanlar kestirdim… Rabbim kabul eder inşallah…"

Kanter, kaç kurban kestirdiğini sorulması üzerine, "Söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama, edilen hizmetlerin bu röportajı okuyanların duasına ortak olması için diyeyim: Bu sene tüm bu söylediğim belaların defi için 1111 kadar kurban kestirdim. Bunların hepsini Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne verdim. Allah kabul eder inşallah." diye konuştu.