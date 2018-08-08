Basketbol takımındaki erkek çocuklara taciz iddiası Meclis gündeminde

Türk Telekom Spor Kulübü'nün sponsorluk anlaşması bulunan spor kulüplerinden birinde erkek öğrencilerin tacize uğradığı iddiası CHP tarafından Meclis gündemine taşındı.

Türk Telekom sponsorluğundaki bir spor kulübünün basketbol takımında 11-14 yaş arasındaki erkek çocukların sırayla taciz edildiği ileri sürülmüştü. Konuya dair Türk Telekom Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, taciz haberlerine konu olan basketbol okulunun ‘tamamen bağımsız ve özel bir işletme’ olduğuna vurgu yapılmış ve “Asla kabul etmeyeceğimiz menfur olay üzerine söz konusu özel spor okulunun isim hakkı kullanımına ilişkin sözleşmesi, tarafımızdan derhal feshedilmiş ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” denmişti.

TIKLAYIN - Türk Telekom'dan ‘spor kulübünde taciz' iddialarıyla ilgili açıklama

Taciz iddiaları üzerine CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

11-14 yaş arasındaki çocuklara yapılan toplu taciz videoya alındığı, taciz edenler arasında takım koçu ve yardımcısının da bulunduğu iddia edilen olayla ilgili önergede “Bazı çocukların ‘Benim ne suçum var’ diye kaçmaya çalıştığı, bazı çocukların da ‘Çok acıyor’ diye bağırdığı, bu sırada da bazı kişilerin tekbir getirdiklerinin duyulduğu aynı iddialar arasında yer almaktadır” dendi. CHP’li Antmen’in önergesinda şu sorular yer aldı: