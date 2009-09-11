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Spor

Basketbol Şampiyonası'nda rekabet artıyor

Polonya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tur gruplarında bugün 3 maç oynanacak.

11 Eylül 2009 03:00

Polonya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tur gruplarında bugün 3 maç oynanacak.

Günün ilk karşılaşması saat 16.45'te Rusya-Hırvatistan arasında yapılacak. Bu karşılaşmanın ardından saat 19.15'te Almanya ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Günün son karşılaşması ise saat 22.00'de Fransa-Makedonya arasında olacak.

12 Dev Adam Cumartesi günü sahada

İlk turda D Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanan Türkiye ise, F Grubu'ndaki ilk maçında Cumartesi günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler ikinci maçını 14 Eylül Pazartesi günü 22.00'de Sırbistan, üçüncü maçını ise 16 Eylül Çarşamba günü yine saat 22.00'de Slovenya ile oyanayacak.

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