-BASKETBOL MİLLİ TAKIMINA PARA ÖDÜLÜ SPOR TOTO'DAN TBMM (A.A) - 11.11.2010 - Devlet Bakanı Faruk Özak, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan (A) Milli Basketbol Takımına verilen 28 milyon liralık ödülün örtülü ödenekten değil, Spor Toto'dan elde edilen gelirden karşılandığını bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile YURTKUR'un bütçeleri kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Özak, kendisinin ''Spordan Sorumlu Devlet Bakanı'' olarak tanıtılmasına karşı olduğunu söyledi. ''Gençlik ve Spor Bakanı'' olarak tanıtılmanın kendini daha mutlu ettiğini belirten Özak, ''Çünkü yalnız spor değil, onun dışında gençlikle ilgili sorunlarımız da var'' dedi. Özak, yalnızca ''Spor Bakanlığı'' denilince akla ''Futbol Bakanlığı'' geldiğine, bu nedenle bu tanımlamanın doğru olmadığına işaret etti. Bakan Özak, milletvekillerinin, öğrencilerin yaşadıkları yurt sıkıntısı ile ilgili sorularını da yanıtladı. Özak, özellikle yeni açılan üniversitelerin bulunduğu yerlerde öncelikli olarak yurt yapılması gerektiğine işaret etti. Özak, bu konuda özel sektörün de desteklenmesi gerektiğini söyledi. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan (A) Milli Basketbol Takımına verilen 28 milyon liralık para ödülü ile ilgili soru üzerine Özak, bu paranın direkt olarak oyunculara değil tüm kadroya dağıtıldığını söyledi. Özak, ödülün önemli bir miktar olduğunu ancak takımın elde ettiği derecenin de Türkiye için öneminin düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Özak ayrıca söz konusu ödülün, örtülü ödenekten verilmediğini, Spor Toto'dan elde edilen gelirden karşılandığını bildirdi. Özak'ın soruları yanıtlamasının ardından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile YURTKUR'un bütçeleri kabul edildi.