-BASKETBOL MAÇINDA KAVGA ELAZIĞ (A.A) - 26.12.2010 - Deplasmanlı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde oynanan Elazığspor–Batman Petrolspor karşılaşması, maçın son periyodunda çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan maçın son çeyreğinde, bitime 3 dakika 40 saniye kala Elazığspor, rakibi karşısında 67-58 üstün durumdayken, Batman Petrolspor'un 12 numaralı oyuncusu Tahir Gök, Elazığspor basketbol takımından Ercan'a yapmış olduğu faul sonrasında hakemin kararına sinirlenerek Ercan ile tartıştı. Gök'ün Ercan'a saldırıp tekme attığı öne sürülürken, olayın ardından saha karıştı ve rakip oyuncular arasında kavga çıktı. Olaylar sırasında Elazığspor basketbol takımı Antrenörü Halis Ziya Ağcabay da darp edildi. Polis olayları ayırırken, Batman Betrolspor oyuncuları soyunma odasına gitti. Maç hakem tarafından tatil edildi. Öte yandan antrenör Ağcabay, şikayetçi olması nedeniyle Batman Petrolsporlu Tahir ile 2 oyuncunun polis tarafından ifadeleri alındı. Ağcabay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Basketbol Federasyonu'nun Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oynanan maçlara ilgisiz kaldığını savundu. Grupta Mardin takımı olmasına rağmen maça Mardinli gözlemcinin atandığını, ayrıca bir görevleri olmadığı halde iki Diyarbakırlı gözlemcinin hakemler ile birlikte oturduğunu belirten Ağcabay, ''Acayip bir ahbap çavuş ilişkisi var. Söyleyecek bir şey bulamıyoruz. İyi niyetle basketbol oynamaya çalışıyoruz. Burada kimseyi darp etme işimiz yok. Adam bize yumruk salladı. Ben orada sporcumu almaya gittim. Büyük bir tartışma çıktı. Yerde bizim sporcuya tekme atıldı. Maçın iki hakemi ise zavallı. Maçın başından beri birsürü çirkinlik yapıldı. Seslerini çıkarmadılar'' dedi.