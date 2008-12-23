Basketbol Ligi Panorama

Beko Basketbol Ligi'nde 11. hafta tamamlanırken, Efes Pilsen, 21 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
İstanbul temsilcisi, deplasmanda Casa TED Ankara Kolejliler'i 77-63 yenip 10. galibiyetini elde ederek, puanını 21'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Galatasaray Cafe Crown ise sahasında konuk ettiği OYAK Renault'yu 68-67'lik skorla geçerken, 21 puan ve averajla bu haftayı da 2. sırada tamamladı.
Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Banvit'i 112-79 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı ve 8. galibiyetini alarak haftayı 19 puanla 3. sırada bitirdi.
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
|11. Hafta
|
|
| Galatasaray Cafe Crown
|68 - 67
|
|Oyak Renault
| Darüşşafaka Cooper Tires
|71 - 78
|
|Türk Telekom
| Casa TED Ankara Koleji
|63 - 77
|
|Efes Pilsen
| Antalya Büyükşehir Belediyesi
|84 - 70
|
|Aliağa Gençlikspor
| Pınar Karşıyaka
|85 - 70
|
|Kepez Belediyesi
| Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
|74 - 78
|
|Beşitkaş Cola Turka
| Erdemirspor
|80 - 81
|
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
| Banvit
|79 - 112
|
|Fenerbahçe Ülker
|
|
|
PUAN DURUMU
|Sayı
|
|Oyuncu
|Takım
|Ort.
|
|Aubrey Reese
|Aliağa Petkim
|23.5
|
|Joseph Crispin
|Banvit
|22.5
|
|Ralph Mc Graw Mims
|Pınar Karşıyaka
|20.2
|
|
|Ribaunt
|
|Oyuncu
|Takım
|Ort.
|
|Leon Williams
|Pınar Karşıyaka
|10.5
|
|James Thomas
|Erdemir
|10.0
|
|Kerem Gönlüm
|Efes Pilsen
|9.7
|
|
|Asist
|
|Oyuncu
|Takım
|Ort.
|
|Hakan Köseoğlu
|Pınar Karşıyaka
|5.8
|
|Mire Chatman
|Beşiktaş Cola Turka
|5.6
|
|Victor King
|Antalya BB
|5.1
|
|
|Blok
|
|Oyuncu
|Takım
|Ort.
|
|Fatih Solak
|Aliağa PETKİM
|3.1
|
|Erek Jay Hansen
|CASA TED A. Kolejliler
|3.0
|
|Michael Benton
|Pınar Karşıyaka
|2.7
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1.
|Efes Pilsen
|11
|10
|1
|938
|793
|21
|2.
|Galatasaray Cafe Crown
|11
|10
|1
|853
|752
|21
|3.
|Fenerbahçe Ülker
|11
|8
|3
|889
|735
|19
|4.
|TÜRK Telekom
|11
|8
|3
|879
|824
|19
|5.
|Banvit
|11
|7
|4
|970
|945
|18
|6.
|Mersin Büyükşehir Bld.
|11
|6
|5
|923
|913
|17
|7.
|Antalya Bşb.
|11
|6
|5
|878
|918
|17
|8.
|Aliağa Petkim
|11
|6
|5
|885
|884
|17
|9.
|Darüşşafaka
|11
|5
|6
|789
|817
|16
|10.
|Beşiktaş Cola Turka
|11
|5
|6
|845
|824
|16
|11.
|Pinar Karşiyaka
|11
|5
|6
|865
|892
|16
|12.
|Oyak Renault
|11
|4
|7
|806
|856
|15
|13.
|Mutlu Akü Selçuk Üniv.
|11
|4
|7
|853
|881
|15
|14.
|Erdemir
|11
|2
|9
|721
|801
|13
|15.
|Kepez Belediye
|11
|1
|10
|764
|896
|12
|16.
|Casa TED A. Kolejliler
|11
|1
|10
|727
|854
|12