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Basketbol Ligi Panorama

Beko Basketbol Ligi'nde 11. hafta tamamlanırken, Efes Pilsen, 21 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

23 Aralık 2008 02:00



Beko Basketbol Ligi'nde 11. hafta tamamlanırken, Efes Pilsen, 21 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

İstanbul temsilcisi, deplasmanda Casa TED Ankara Kolejliler'i 77-63 yenip 10. galibiyetini elde ederek, puanını 21'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Cafe Crown ise sahasında konuk ettiği OYAK Renault'yu 68-67'lik skorla geçerken, 21 puan ve averajla bu haftayı da 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Banvit'i 112-79 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı ve 8. galibiyetini alarak haftayı 19 puanla 3. sırada bitirdi. 

11. Hafta  
 Galatasaray Cafe Crown 68 - 67   Oyak Renault
 Darüşşafaka Cooper Tires 71 - 78   Türk Telekom
 Casa TED Ankara Koleji 63 - 77   Efes Pilsen
 Antalya Büyükşehir Belediyesi 84 - 70   Aliağa Gençlikspor
 Pınar Karşıyaka 85 - 70   Kepez Belediyesi
 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi 74 - 78   Beşitkaş Cola Turka
 Erdemirspor 80 - 81   Mersin Büyükşehir Belediyesi
 Banvit 79 - 112   Fenerbahçe Ülker
 

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Sayı
  Oyuncu Takım Ort.

 

 Aubrey Reese Aliağa Petkim 23.5
  Joseph Crispin Banvit 22.5
  Ralph Mc Graw Mims Pınar Karşıyaka 20.2
  Ribaunt
  Oyuncu Takım Ort.
  Leon Williams Pınar Karşıyaka 10.5
  James Thomas Erdemir 10.0
  Kerem Gönlüm Efes Pilsen 9.7
  Asist
  Oyuncu Takım Ort.
  Hakan Köseoğlu Pınar Karşıyaka 5.8
  Mire Chatman Beşiktaş Cola Turka 5.6
  Victor King Antalya BB 5.1
  Blok
  Oyuncu Takım Ort.
  Fatih Solak Aliağa PETKİM 3.1
  Erek Jay Hansen CASA TED A. Kolejliler 3.0
  Michael Benton Pınar Karşıyaka 2.7

PUAN DURUMU

S Takım O G M A Y Puan
1. Efes Pilsen 11 10 1 938 793 21
2. Galatasaray Cafe Crown 11 10 1 853 752 21
3. Fenerbahçe Ülker 11 8 3 889 735 19
4. TÜRK Telekom 11 8 3 879 824 19
5. Banvit 11 7 4 970 945 18
6. Mersin Büyükşehir Bld. 11 6 5 923 913 17
7. Antalya Bşb. 11 6 5 878 918 17
8. Aliağa Petkim 11 6 5 885 884 17
9. Darüşşafaka 11 5 6 789 817 16
10. Beşiktaş Cola Turka 11 5 6 845 824 16
11. Pinar Karşiyaka 11 5 6 865 892 16
12. Oyak Renault 11 4 7 806 856 15
13. Mutlu Akü Selçuk Üniv. 11 4 7 853 881 15
14. Erdemir 11 2 9 721 801 13
15. Kepez Belediye 11 1 10 764 896 12
16. Casa TED A. Kolejliler 11 1 10 727 854 12

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