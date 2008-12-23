Basketbol Ligi Panorama

11. Hafta Galatasaray Cafe Crown 68 - 67 Oyak Renault Darüşşafaka Cooper Tires 71 - 78 Türk Telekom Casa TED Ankara Koleji 63 - 77 Efes Pilsen Antalya Büyükşehir Belediyesi 84 - 70 Aliağa Gençlikspor Pınar Karşıyaka 85 - 70 Kepez Belediyesi Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi 74 - 78 Beşitkaş Cola Turka Erdemirspor 80 - 81 Mersin Büyükşehir Belediyesi Banvit 79 - 112 Fenerbahçe Ülker

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ



Sayı Oyuncu Takım Ort. Aubrey Reese Aliağa Petkim 23.5 Joseph Crispin Banvit 22.5 Ralph Mc Graw Mims Pınar Karşıyaka 20.2 Ribaunt Oyuncu Takım Ort. Leon Williams Pınar Karşıyaka 10.5 James Thomas Erdemir 10.0 Kerem Gönlüm Efes Pilsen 9.7 Asist Oyuncu Takım Ort. Hakan Köseoğlu Pınar Karşıyaka 5.8 Mire Chatman Beşiktaş Cola Turka 5.6 Victor King Antalya BB 5.1 Blok Oyuncu Takım Ort. Fatih Solak Aliağa PETKİM 3.1 Erek Jay Hansen CASA TED A. Kolejliler 3.0 Michael Benton Pınar Karşıyaka 2.7

PUAN DURUMU



S Takım O G M A Y Puan 1. Efes Pilsen 11 10 1 938 793 21 2. Galatasaray Cafe Crown 11 10 1 853 752 21 3. Fenerbahçe Ülker 11 8 3 889 735 19 4. TÜRK Telekom 11 8 3 879 824 19 5. Banvit 11 7 4 970 945 18 6. Mersin Büyükşehir Bld. 11 6 5 923 913 17 7. Antalya Bşb. 11 6 5 878 918 17 8. Aliağa Petkim 11 6 5 885 884 17 9. Darüşşafaka 11 5 6 789 817 16 10. Beşiktaş Cola Turka 11 5 6 845 824 16 11. Pinar Karşiyaka 11 5 6 865 892 16 12. Oyak Renault 11 4 7 806 856 15 13. Mutlu Akü Selçuk Üniv. 11 4 7 853 881 15 14. Erdemir 11 2 9 721 801 13 15. Kepez Belediye 11 1 10 764 896 12 16. Casa TED A. Kolejliler 11 1 10 727 854 12

İstanbul temsilcisi, deplasmanda Casa TED Ankara Kolejliler'i 77-63 yenip 10. galibiyetini elde ederek, puanını 21'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.Galatasaray Cafe Crown ise sahasında konuk ettiği OYAK Renault'yu 68-67'lik skorla geçerken, 21 puan ve averajla bu haftayı da 2. sırada tamamladı.Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Banvit'i 112-79 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı ve 8. galibiyetini alarak haftayı 19 puanla 3. sırada bitirdi.