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Spor

Harun Erdenay: Enes'i 3 yıl çağırdık, gelmedi

'Ergin Ataman, en iyi takımı oluşturabilecek kadroyu seçiyor'

25 Haziran 2015 15:19

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Enes Kanter'in Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kadroya alınmamasıyla ilgili, "Milli takımın belli dengeleri var. Ergin Ataman, sadece en iyi oyuncuları değil, en iyi takımı oluşturabilecek kadroyu seçiyor. Ayrıca Enes'i 3 yıl çağırdık, gelmedi" dedi.

NBA'de Oklahoma City Thunders forması giyen Kanter, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmadı. Bunun üzerine, "Kadroya alınmama sebebim, inandığım değerler ve siyasi görüşümdür" açıklamasını yaptı.

Takvim'in haberine göre, Erdenay, Kanter’in kadroya alınmamasıyla ilgili, "Milli takımın belli dengeleri var. Ergin Ataman, sadece en iyi oyuncuları değil, en iyi takımı oluşturabilecek kadroyu seçiyor. Ayrıca Enes'i 3 yıl çağırdık, gelmedi. Ergin Ataman, geçen yıl kendisini çağırmıştı, Enes 30 gün İstanbul'da kaldı, ancak bir yemek bile yiyemediler. Geçen sene siyasi olaylar var mıydı? Enes'in bu kendi açıklaması. Yorum yapmam doğru olmaz, ama 3 yıldır zaten gelmiyor. Üzerinde durulacak bir durum değil. Daha önce de önemli oyuncuların kadroya alınmadığı turnuvalar olmuştu" ifadelerini kullandı.

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