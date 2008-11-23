T24 LogoT24 Logo
Spor

Başkentten gol sesi çıkmadı

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe ve Ankaraspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı.

23 Kasım 2008 02:00

















Fenerbahçe Ankaragücü karşısında, Galatasaray da Ankaraspor karşısında pozisyon üretmekte zorlandı... İki karşılaşma da 0-0 sona erdi!..



Alex geldi, puanlar gitti!..

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk etti. Son haftaların formda ekibi Fenerbahçe, mutlak üç puan parolasıyla çıktığı maçtan golsüz beraberlikle ayrılabildi:0-0

Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Roberto Carlos, Uğur Boral ve Semih Şentürk sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, haftalardır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Alex, ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı lacivertli konuk ekipte Roberto Carlos'un yerine Vederson, Uğur Boral'ın yerine de Emre Belözoğlu ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular oldu. 


Aslan deplasmanda kazanamıyor...

Turkcell Süper Lig'de oynanan Ankaraspor-Galatasaray maçı golsüz sona erdi. Dış saha maçlarında kötü performans sergileye sarı kırmızılılar, Ankaraspor karşısında da aradığı 3 puana ulaşamadı. Ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada önemli bir avantajı ter çevirmiş oldu:  0-0
 
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Michael Skibbe, Lincoln ve Baros'un yokluğunda Volkan ve Ümit Karan'a forma verdi.

Galatasaray'da, sarı kart cezalısı olan Baros ile sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ile Lincoln, Ankaraspor maçı kadrosuna alınmayarak İstanbul'da bırakıldı. Alman teknik adam bu iki futbolcunun yerine Volkan ve Ümit Karan'a görev verirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rahatsızlanan Arda ve Portekiz Milli Takımı kampından dün akşam dönen Meira da ilk 11'de yer aldı. 










ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24