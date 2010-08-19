-BAŞKENTTEKİ YOLLARA AB STANDARTINDA ÇİZGİ ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfaltlanarak yenilenen yollara uzun ömürlü ve reflektifli boyalarla 275 bin metre kare çizgi çalışması yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, yaptığı açıklamada, her geçen gün büyüyen ve genişleyen başkentte yeni yerleşim yerlerinin oluşmasıyla bulvar ve cadde sayılarının arttığını belirtti. Ankara'nın son derece modern ve dünya standartlarındaki yollarına yine dünyanın standartlarında şeritleme yapılması çalışmalarına başladıklarını ifade eden Durlanık, daha keyifli ve güvenli sürüş için yolları genişleyen, modern levha ve sinyalizasyonlarla donatılan başkent yollarında şeritleme çalışmalarının yapılmasına başladıklarını kaydetti. Durlanık, Fen İşleri Daire Başkanlığının asfalt programıyla koordineli olarak 275 bin metre karelik yeni çizgi çalışmalarına başladıklarını, normal şartlarda bu kadar boyayla yaklaşık olarak 4 bin 600 kilometre tek şeritli çizginin (kesikli çizgi) çizilebildiğini aktardı. Eskişehir ve Konya yolları başta olmak üzere asfaltlanarak yenilenen, yıpranan, eskiyen veya yeni açıldığı halde çizgi olmayan yollarda şeritleme çalışması yapıldığını belirten Durlanık, çizgi çalışmasının asfalt serimiyle koordineli bir şekilde yapıldığını bildirdi. Durlanık, ''Öncelikli olarak Ankara'nın mücavir alan sınırları da dahil olmak üzere bütün yollarının ölçümleri yaptık. Çizgiye ihtiyacı olan her yeri tespit ettik. Asfaltın niteliğine göre de 6 ay ile 5 yıl garantili uzun ömürlü boya kullanıyoruz. Gece görünürlüğü için uygun reflektif özellikli ve Avrupa Birliği ile Karayolları Genel Müdürlüğünün öngördüğü standartlarındaki boyaları seçtik. Caddelerde uzun ömürlü 'termoplastik-kalıcı' boya, yaya geçitlerine ise tırtıklı, hız kesme özelliğine sahip 'çift kompenantlı-yükseltili' boya seriliyor'' diye konuştu.