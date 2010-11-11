-BAŞKENTTEKİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ YENİLENİYOR ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Özel Halk Otobüsleri Derneği'nin işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Başkentteki tüm özel halk otobüsleri son model ve ''klimalı'' olacak. Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Mustafa Şişman, yaptığı açıklamada, odalarınabağlı hizmet veren 200 otobüsün bulunduğunu belirterek, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında Ankaralılara modern ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak istediklerini ifade eden Şişman, ''Alınan kararla otobüslerini yenileyenlere aylık olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ödenen durak katılım paylarında yüzde 50 indirim sağlandı'' dedi. İlk aşamada son model ''ISOBÜS'' adı verilen 7 otobüsün teslim alındığını kaydeden Oda Başkanı Şişman, sözlerine şöyle devam etti: ''Çok kısa süre içinde tüm özel halk otobüsleri son model ve klimalı olacak. Yolcularımız modern ve konforlu otobüslerle seyahat etmenin keyfine varacak. Otobüslerimizde bulunan kapalı devre kamera sayesinde otobüs şoförlerimiz orta ve arka kapıları hemen yanı başındaki LCD ekran sayesinde inen ve binen yolcuları görebilecek. Ayrıca kamera görüntüleri sürekli kayıt halende olacak ve bu görüntüler herhangi bir olumsuz durumda gerek bizim gerekse de yetkili makamlar tarafından incelenebilecek.'' Her bir otobüsün 250 bin liraya satın alındığını aktaran Mustafa Şişman, projenin hayata geçmesinde büyük destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e teşekkür etti. ISOBÜS'lerin Satış Direktörü Cenk Kızılırmak da, Ankara yollarına çıkan yeni halk otobüslerinin kaliteli ve konforlu araçlar olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi: ''Şu anda Ankara'ya 7 otobüs verdik. Araçlarımız klimalı. Son teknoloji kullanılıyor. Man firmasıyla işbirliği içerisindeyiz. Araçlarımız çevreye duyarlı Euro4, Man 280 beygirlik çevreci motor bulunuyor. Bunun için araçların yakıt tüketimi de son derece az. Ayrıca otobüslerde engelli vatandaşlarımız için platform bulunuyor. Vatandaşlarımız artık daha konforlu bir yolculuk yapacak.''