-BAŞKENTTEKİ KUTLAMALARDA ARBEDE ÇIKTI ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Sıhhiye Meydanı'na gelen aralarında BDP'lilerin de bulunduğu bir grup ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyeleri arasında arbede çıktı. Arbedede, 2 sendikacı ile 1 basın mensubu hafif şekilde yaralandı. Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin Sıhhiye Meydanı'na gelişleri sürüyor. Sıhhiye Meydanı'nda polis tarafından oluşturulan arama noktasına geldikleri sırada, aralarında BDP'lilerin de bulunduğu bir grup ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyeleri arasında arbede çıktı. Birbirlerine bayrak sopaları, tekme ve tokatlarla saldıran iki grup, yürüyüşü organize eden tertip komitesi üyeleri ve polis tarafından ayrıldı. Arbede sırasında 2 sendikacı hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Fırat Yurdakul da gözüne bir cismin isabet etmesi nedeniyle yere düştü. Meslektaşlarının yardımıyla alandan uzaklaştırılan Yurdakul'a, belediyeye ait bir araçta müdahale edildi. Foto Muhabiri Yurdakul, müdahalenin ardından görevine devam etti. Arbedenin ardından, Ankara Adliyesi önüne gelen Birleşik Kamu İş üyeleri adına Birleşik Büro-İş Sendikası Başkanı Haydar Şahindokuyucu açıklama yaptı. Şahindokuyucu, ''sınıf ve kitle sendikacılığı yaptığını iddia edenlerle, ayrılıkçı etnik temelli siyaset yapanlar, Cumhuriyet devrimlerinin savunucusu Birleşik Kamu-İş örgütüne saldırdılar'' dedi.