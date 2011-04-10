-BAŞKENTTE YGS PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Başkentte çeşitli gruplar, YGS'deki şifre iddiaları nedeniyle protesto eylemi yaptı. Abdi İpekçi Parkı'nda toplanan bir grup sloganlar eşliğinde Sakarya Caddesine yürüdü. Burada da bir süre protestolarını sürdüren gruptakilerden bir bölümü, eylemi sonlandırarak dağıldı. Bazı göstericiler ise dağılmayarak Yüksel Caddesi'nden Milli Eğitim Bakanlığına yürümek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine eylemciler, kaldırım taşlarını söküp güvenlik güçlerine attı. Güvenlik güçleri de biber gazı ile gruptakilere müdahale etti. Müdahale üzerine gruptakiler, ara sokaklara dağıldı. Bir grup ise Yüksel Caddesi'nde toplanarak, sloganlar eşliğinde AK Parti İl Başkanlığına yürüdü. Hükümet ve ÖSYM aleyhinde sloganlar atan gruptakiler adına yapılan açıklamada, YGS sorularının şifrelenerek yandaşlara peşkeş çekildiği iddia edildi. Hükümetin kadrolaşma çalışmalarının her geçen gün teker teker açığa çıktığı öne sürülen açıklamada, ÖSYM'nin adaletsizliğin, peşkeşlerin ve skandalların hesabını veremediği savunuldu. Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.