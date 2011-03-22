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Yaşam

BAŞKENTTE YAZ SAATİ UYGULAMASI ANKARA (A.A)

22 Mart 2011 11:55

-BAŞKENTTE YAZ SAATİ UYGULAMASI ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Ankara Valiliği, yaz saati uygulamasının başlayacak olması nedeniyle 28 Marttan itibaren başkentteki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatlerinin 08.00'de başlayıp 17.00'de sona ereceğini bildirdi.  Valilikten, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgede, 27 Mart 2011 Pazar günü 03.00 itibarıyla ileri saat uygulamasına geçilmesi nedeniyle çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiği duyuruldu.  Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlanması amacıyla Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince sabah 08.00-12.00, öğleden sonra 13.00-17.00 olarak düzenlendi. Yeni çalışma saatleri 28 Mart 2011 Pazartesi sabahından itibaren uygulanacak.

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